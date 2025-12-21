Μέτσοβο: Φωτιά σε δυο σπίτια – Απεγκλωβίστηκε στο τσακ μια ηλικιωμένη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι στο Ανήλιο Μετσόβου με αποτέλεσμα να κινδυνέψει μια ηλικιωμένη.
Η ηλικιωμένη κατάφερε και βγήκε σώα από τις φλόγες όμως η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό σπίτι προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Τρία οχήματα με πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές.
