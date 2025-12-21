search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 01:38
21.12.2025 00:06

Μέτσοβο: Φωτιά σε δυο σπίτια – Απεγκλωβίστηκε στο τσακ μια ηλικιωμένη

21.12.2025 00:06
agio oros pyrosvestiki 998- new

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι στο Ανήλιο Μετσόβου με αποτέλεσμα να κινδυνέψει μια ηλικιωμένη.

Η ηλικιωμένη κατάφερε και βγήκε σώα από τις φλόγες όμως η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό σπίτι προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Τρία οχήματα με πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές.

