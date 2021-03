Νέος σεισμός 8 Ρίχτερ βόρεια της Νέας Ζηλανδίας

Ένας ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία πριν από λίγη ώρα μετά από μια σειρά σεισμικών δονήσεων άνω των 7 Ρίχτερ στην περιοχή.

Μόλις δυο ώρες πριν είχε σημειωθεί σεισμός 7,2 Ρίχτερ και κάπως έτσι η ανησυχία είναι στο κόκκινο.

Μάλιστα έχει εκδοθεί και νέα προειδοποίηση για τσουνάμι.

«Αναμένουμε ότι οι παράκτιες περιοχές της Νέας Ζηλανδίας θα βιώσουν ισχυρά και ασυνήθιστα ρεύματα και απρόβλεπτη άνοδο της στάθμης» της θάλασσας, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Επειγόντων, μετά τον σεισμό στα Νησιά Κερμάντεκ.

Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες στο Μπέι οφ Άιλαντς και το Γουανγκαρέι να μην πλησιάζουν τις ακτές.

HAWAII: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WATCH is now in effect for Hawaii. Tsunami threat being investigated. (Source: PTWC)