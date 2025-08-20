search
BUSINESS

20.08.2025 08:20

Η Attica Bank αλλάζει όνομα σε CrediaBank και ticker στο ΧΑ από 21 Αυγούστου

20.08.2025 08:20
attica bank

Από αύριο 21 Αυγούστου 2025, η Attica Bank θα αλλάξει την επωνυμία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε «Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Credia Bank». Παράλληλα, ο κωδικός της μετοχής (ticker) θα μεταβληθεί από ATT σε CREDIA.

Η αλλαγή αποφασίστηκε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 10 Ιουλίου 2025 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 12 Αυγούστου, με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Για τις διεθνείς συναλλαγές, η τράπεζα θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «CrediaBank S.A.».

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την αλλαγή στις 19 Αυγούστου 2025, και από τις 21 Αυγούστου η νέα επωνυμία και ο νέος κωδικός θα ισχύουν κανονικά για όλες τις συναλλαγές.

