20.08.2025 08:24

Τροχαίο στην Εγνατία: «Βγάλτε μας, σώστε μας» εκλιπαρούσαν οι τρείς που κάηκαν – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές

20.08.2025 08:24
egnatia new

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία, όταν φορτηγό έπεσε σε δύο ΙΧ με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, περιέγραψε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως ανέφερε «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”.

Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει».

Εξηγώντας τι συνέβη, είπε, επίσης, ότι «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή».

Θύματα του τραγικού τροχαίου είναι ο 59χρονος Βίκτωρα, η 57χρονη σύζυγός του, Μαριάνκα, και ο 61χρονος φίλος τους που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η Μαριάνκα καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου δίπλα στην 49χρονη σύζυγο του 61χρονου, η οποία ήταν και η μοναδική που επέζησε αφού κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο ΙΧ.

Οι τέσσερις τους επέστρεφαν από γάμο στην Ξάνθη ενώ στο δεύτερο ΙΧ στο οποίο έπεσε πάνω το φορτηγό ήταν η κόρη του Βίκτωρα και της Μαριάνκα, ο γαμπρός τους και τα δύο εγγονάκια τους ηλικίας 4 και 6 ετών.

Όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο ΙΧ με οδηγό τον 59χρονο, στη συνέχεια τράκαραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η έγκυος κόρη του με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

Τα δύο ΙΧ βρίσκονταν στο ρεύμα προς Ξάνθη, σε ουρά 600 μέτρων στα διόδια, όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο πρώτο. Στο σημείο ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν ο 59χρονος οδηγός, η σύζυγος και ο φίλος του.

