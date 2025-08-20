Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

Τετάρτη 20 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ, των Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:44 – Δύση ήλιου: 20:12

🌘 Σελήνη 26.6 ημερών

Διαβάστε επίσης:

SOS από τους εποχικούς πυροσβέστες: Δεχόμαστε ηλικιακό ρατσισμό – Τα λάθη στον σχεδιασμό της πυρόσβεσης

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

Καιρός: Περιορίζονται σήμερα οι βροχές, έρχονται 40άρια