Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

Τετάρτη 20 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ, των Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:44 – Δύση ήλιου: 20:12
🌘 Σελήνη 26.6 ημερών
