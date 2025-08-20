search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 09:00
20.08.2025 08:17

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

20.08.2025 08:17
Τετάρτη 20 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ, των Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:44 – Δύση ήλιου: 20:12
🌘 Σελήνη 26.6 ημερών

