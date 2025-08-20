Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Ενισχύουν συνεργασία με Naval Group παραδίδοντας blocks για φρεγάτα Admiral Castex

Τέσσερα νέα προεξοπλισμένα blocks για την τρίτη φρεγάτα FDI «Admiral Castex» του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, παρέδωσαν στις 18 Αυγούστου 2025, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία τους με τη Naval Group και επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο τους σε έργα υψηλής τεχνολογίας.

Τα blocks θα μεταφερθούν στο ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient για τα επόμενα στάδια κατασκευής της φρεγάτας. Η συνεργασία προβλέπει την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων για τις φρεγάτες FDI τόσο του Ελληνικού όσο και του Γαλλικού Ναυτικού, συνολικά για έξι πλοία.

Η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την ελληνική ναυπηγική αμυντική βιομηχανία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελληνικό ναυπηγείο εμπλέκεται στην κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για ξένο στόλο.

Από το 2022 η συνεργασία επεκτείνεται συνεχώς, ενώ πρόσφατα υπογράφηκε και 6ετής σύμβαση Follow On Support για τεχνική υποστήριξη και ενδεχόμενες μελλοντικές αναβαθμίσεις των φρεγατών FDI.

Ο Πρόεδρος των Ναυπηγείων, Δρ. Γεώργιος Κόρος, τόνισε ότι η συνεργασία επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ελλάδας να συμμετέχει σε κορυφαία αμυντικά ναυπηγικά έργα με συνέπεια, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα.

Με ιστορία άνω των 40 ετών, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, καθιστώντας τα ικανά να υλοποιούν έργα υψηλής πολυπλοκότητας στον στρατιωτικό και εμπορικό τομέα, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα FDI επιβεβαιώνει την ελληνική τεχνογνωσία και εξαγωγική δυναμική.

