Μουντιάλ 2026: Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1 και Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2 – Live οι μάχες με φόντο την πρόκριση στον 5ο όμιλο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δύο αναμετρήσεις της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσι, το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία, αναζητώντας μόνο τη νίκη για να συνεχίσει στη διοργάνωση. Η ομάδα του Εκουαδόρ έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές και δεν έχει περιθώριο για άλλο αποτέλεσμα. Αντίθετα, η Γερμανία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας κάνει το «2 στα 2». Η «Μάνσαφτ» περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες ομάδες των πρώτων τεσσάρων ομίλων ή του έκτου.

Την ίδια ώρα, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, το Κουρασάο κοντράρεται με την Ακτή Ελεφαντοστού, σε ένα παιχνίδι με ιστορικό χαρακτήρα. Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και για το πρώτο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι σε ομάδα της CONCACAF. Η Ακτή Ελεφαντοστού «κλειδώνει» μαθηματικά τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση με ισοπαλία, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Από την πλευρά του, το Κουρασάο προέρχεται από τον ιστορικό πρώτο βαθμό του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στο Εκουαδόρ.

Live η εξέλιξη των αγώνων

77΄ Γκολ για το Εκουαδόρ με τον Γκονσάλο Πλάτα να ανατρέπει το σκορ κόντρα στη Γερμανία και να γράφει το 2-1.

64΄ Γκολ για την Ακτή Ελεφαντοστού με τον Νικολά Πεπέ να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα κάνοντας το 2-0 για τους «Ελέφαντες».

9΄Γκολ για το Εκουαδόρ, με τον Ανγκούλο να εφορμά προς την αντίπαλη περιοχή και να εξαπολύει δυνατό σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, για να στείλει τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Νόιερ για το 1-1

7΄ Γκολ για την Ακτή Ελεφαντοστού με τον Πεπέ να κάνει το 1-0

2΄ Γκολ για τη Γερμανία, με τον Βιρτς να τροφοδοτεί τον Σανέ και εκείνον να εκτελεί με αριστερό συρτό πλασέ μέσα από την περιοχή για το 1-0

Οι ενδεκάδες στο Εκουαδόρ – Γερμανία

Εκουαδόρ: Γαλίντεζ, Φράνκο, Ορδόνιεζ, Πάτσο, Ινκαπιέ, Γεμπόα, Βίτε, Καϊσέδο, Ανγκούλο, Πλάτα, Βαλένσια.

Γερμανία: Νόιερ, Κίμιχ, Ρίντιγκερ, Τα, Ράουμ, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς, Σανέ, Μουσιάλα, Βιρτς, Χάβερτς.

Οι ενδεκάδες στο Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού

Κουρασάο: Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι, Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ, Τσονγκ, Κομενένσια, Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα, Λοκάντια.

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ, Ντιαλό, Γιαν Ντιομαντέ, Πεπέ, Μπονί.