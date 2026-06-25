Σοκ στη Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και έκανε live μετάδοση με τσεκούρι στα χέρια (Video)

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον 50χρονο που συνελήφθη στη Λάρισα, μετά την ομηρία της πρώην συζύγου του μέσα στην κατοικία της. Ο άνδρας κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, ενώ παράλληλα μετέδιδε live το περιστατικό μέσω κοινωνικών δικτύων, απειλώντας τη γυναίκα.

Στο σχετικό οπτικό υλικό ο 50χρονος εμφανίζεται να κρατά τόσο το τσεκούρι, όσο και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό, επαναλαμβάνοντας πως προτίθεται να βάλει φωτιά στο σπίτι. Την ίδια ώρα, δίνει εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στο σπίτι αλλά και στη βεράντα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Απόσπασμα διάρκειας 41 λεπτών δείχνει τον δράστη να κρατά το τσεκούρι και δοχείο, με τον ήχο να έχει αφαιρεθεί. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί επιχειρούσαν για ώρες να διαχειριστούν την κατάσταση μέσω διαπραγματεύσεων, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του προτάθηκε ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ παράλληλα διαβεβαίωναν τον 50χρονο ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει αιφνιδιασμός. Ο 50χρονος, ωστόσο, επέμενε να ζητά την παρουσία συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για αποφάσεις σχετικά με την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Κατόπιν αιτήματός του, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να προκύψει άμεση μεταβολή στη στάση του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτής, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Μετά από πολύωρη επιχείρηση, ο 50χρονος πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο από εκείνον, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής, 26/6, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, ο οποίος παραμένει κρατούμενος και αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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