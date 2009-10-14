ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ξαφνική συνάντηση Ραγκούση-Σημίτη

Το νέο εκλογικό σύστημα –το λεγόμενο γερμανικό- η διοικητική μεταρρύθμιση και όλες οι αλλαγές στο Κράτος που προωθεί η Κυβέρνηση ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, το οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο στην οδό Ακαδημίας με εντολή του πρωθυπουργού. Ειδικά σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο φαίνεται ότι είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και γι΄ αυτό άλλωστε ο υπουργός Εσωτερικών θα έχει κατ ιδία συναντήσεις με τον Λεωνίδα Κύρκο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ (τον εμπνευστή του ΑΣΕΠ) Αναστάση Πεπονή καθώς και τον πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο.

