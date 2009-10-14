search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 00:38
search
MENU CLOSE

14.10.2009 13:37

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ξαφνική συνάντηση Ραγκούση-Σημίτη

14.10.2009 13:37
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ξαφνική συνάντηση Ραγκούση-Σημίτη - Media

Το νέο εκλογικό σύστημα –το λεγόμενο γερμανικό- η διοικητική μεταρρύθμιση και όλες οι αλλαγές στο Κράτος που προωθεί η Κυβέρνηση ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, το οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο στην οδό Ακαδημίας με εντολή του πρωθυπουργού. Ειδικά σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο φαίνεται ότι είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και γι΄ αυτό άλλωστε ο υπουργός Εσωτερικών θα έχει κατ ιδία συναντήσεις με τον Λεωνίδα Κύρκο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ (τον εμπνευστή του ΑΣΕΠ) Αναστάση Πεπονή καθώς και τον πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο.

Το νέο εκλογικό σύστημα –το λεγόμενο γερμανικό- η διοικητική μεταρρύθμιση και όλες οι αλλαγές στο Κράτος που προωθεί η Κυβέρνηση ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, το οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο στην οδό Ακαδημίας με εντολή του πρωθυπουργού.

Ειδικά σε ότι αφορά τον εκλογικό νόμο φαίνεται ότι είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση και γι΄ αυτό άλλωστε ο υπουργός Εσωτερικών θα έχει κατ ιδία συναντήσεις με τον Λεωνίδα Κύρκο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ (τον εμπνευστή του ΑΣΕΠ) Αναστάση Πεπονή καθώς και τον πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
henri-schmidt
ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική βιομηχανία όπλων στέλνει στους συνεργάτες της χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις (Video)

agglia-mpananes
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μεγάλες ποσότητες από μπανάνες ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Video)

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

london dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

zaxariadis_1107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 00:36
henri-schmidt
ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική βιομηχανία όπλων στέλνει στους συνεργάτες της χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο σε σχήμα άρματος μάχης προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις (Video)

agglia-mpananes
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μεγάλες ποσότητες από μπανάνες ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Video)

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

1 / 3