13.11.2009 09:51

Γερμανικό πρέσινγκ για τα Eurofighter

13.11.2009 09:51

Όλα για όλα τα παίζουν πια οι Γερμανοί για να καταφέρουν να πουλήσουν στην Ελλάδα το μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter. Ακόμη και τη γερμανική εταιρεία Thyssen, που έχει εμπλοκή με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τα προβληματικά
υποβρύχια, άδειασαν, ώστε να μην έχουν «βαρίδια» στην τελική προσπάθεια για να πουληθεί το ρημάδι το Ευρωμαχητικό!

υποβρύχια, άδειασαν, ώστε να μην έχουν «βαρίδια» στην τελική προσπάθεια για να πουληθεί το ρημάδι το Ευρωμαχητικό!
υποβρύχια, άδειασαν, ώστε να μην έχουν «βαρίδια» στην τελική προσπάθεια για να πουληθεί το ρημάδι το Ευρωμαχητικό!

Το απόγευμα της Τρίτης ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πεντάγωνο τον υπουργό Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος τον ανέμενε μ’ αυτό το… φονικό του μειδίαμα.

Ο υπουργός ενημέρωσε τον πρέσβη για μία επιστολή που συμπτωματικά είχε λάβει το ίδιο πρωί από τον επικεφαλής των ναυπηγείων Σκαραμαγκά Γερμανοϊάπωνα Α. Ίτο. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ίτο επαναλάμβανε τις απειλές των Γερμανών για διακοπή πληρωμών του προσωπικού στις 15 Νοεμβρίου και ουσιαστικά καλούσε το ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις, επικαλούμενος χρωστούμενα από τα προγράμματα υποβρυχίων και φρεγατών. Ασφαλώς το περιεχόμενο της επιστολής δεν προκάλεσε έκπληξη στον Βενιζέλο, που έχει ξεσκονίσει τη σύμβαση κι έχει καταλήξει στο εξής απλό συμπέρασμα: Μέχρι το 2012 οι Γερμανοί δεν μπορούν να αποχωρήσουν από τα ναυπηγεία αν δεν φέρουν αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση για να πουλήσουν τα ναυπηγεία.
Ο Γερμανός πρέσβης έκανε σαφές στον Βενιζέλο ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση και ενημέρωση για τις επιχειρηματικές κινήσεις της Thyssen. Με λίγα λόγια τους άδειασε, όχι χωρίς λόγο και αιτία. Τη Δευτέρα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε συνάντηση στο Βερολίνο – με αφορμή τις εκδηλώσεις για την πτώση του Τείχους – με την καγκελάριο Μέρκελ. Και το μαράζι της Άγγελα να πουληθεί κάνα κομμάτι από το Eurofighter είναι γνωστό. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν ήθελε ούτε να ακούει για Καραμανλή τον τελευταίο χρόνο, αφού θεωρούσε ότι είχε αθετήσει τις υποσχέσεις που της είχε δώσει. Ούτε ο πρωθυπουργός όμως ούτε, πολύ περισσότερο, ο υπουργός Άμυνας έχουν αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο οποιασδήποτε κίνησης στο άμεσο μέλλον. Η μοναδική δέσμευση της ελληνικής πλευράς είναι μία και μοναδική: όλες οι προτάσεις που υπάρχουν στην αγορά θα εξεταστούν όταν έρθει η ώρα. Πότε θα ’ρθει, κανείς δεν μπορεί να το πει, αν και όλα δείχνουν ότι μέσα στο 2010 θα αρχίσει τουλάχιστον
η… έρευνα αγοράς. Εκτός από το γερμανικό προϊόν, στις βιτρίνες μοστράρουν δύο αμερικάνικα αεροπλάνα (F-16, F-18), το γαλλικό Rafale, το οποίο προμοτάρει ο ίδιος ο Σαρκοζί, αλλά και το σουηδικό Gripen. Η όποια απόφαση θα ληφθεί έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Πάντως οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται για τη μάχη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργοποιούν στην υπόθεση Eurofighter τον Γιώργο Πατεράκη, ο οποίος είχε αναλάβει το πρόγραμμα παλιότερα. Είχε πάρει την απόφαση το ΚΥΣΕΑ, που προέβλεπε αγορά Ευρωμαχητικών, μόνο που ποτέ αυτή δεν εκτελέστηκε..

