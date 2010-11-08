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08.11.2010 11:49

Μπλεξίματα για τον playboy αδελφό του Σουλτάνου του Μπρουνέι

08.11.2010 11:49
Μπλεξίματα για τον playboy αδελφό του Σουλτάνου του Μπρουνέι - Media

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Έχουν και οι βαθύπλουτοι τα προβλήματά τους… Να, ο ζωηρός πρίγκιπας Τζέφρι του Μπρουνέι, προσπαθεί να αποτρέψει την εμφάνιση σε αμερικάνικο δικαστήριο, αγαλμάτων που τον απεικονίζουν σε ερωτικές πράξεις….

Έχουν και οι βαθύπλουτοι τα προβλήματά τους… Να, ο ζωηρός πρίγκιπας Τζέφρι του Μπρουνέι, προσπαθεί να αποτρέψει την εμφάνιση σε αμερικάνικο δικαστήριο, αγαλμάτων που τον απεικονίζουν σε ερωτικές πράξεις….

Η αφορμή είναι μία δικαστική υπόθεση μεταξύ του πρίγκιπα και των πρώην δικηγόρων του και τα τέσσερα αγάλματα φυσικού μεγέθους, φαίνεται να αποτελούν πειστήρια για την υπόθεση, κατά ένα παράξενο τρόπο. Δύο από αυτά τα αγάλματα απεικονίζουν τον πρίγκιπα γυμνό, ενώ τα άλλα δύο απεικονίζουν τον ίδιο και μία από τις αρραβωνιαστικιές του σε ερωτικές πράξεις.

Η απαγόρευση της εμφάνισης των αγαλμάτων στο δικαστήριο όμως, δε φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημά του, αφού ο αδελφός του, ο Σουλτάνος τον Μπρουνέι, τον έχει κατηγορήσει για υπεξαίρεση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το διάστημα που ο Τζέφρι ήταν υπουργός οικονομικών του κράτους. Ο Σουλτάνος τον είχε παλιότερα επιπλήξει και για τον υπερβολικό τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει στην Αμερική, αναφέροντας ότι είχε σπαταλήσει 3.5 εκατομμύρια δολάρια για Τζάγκουαρ, air bus, ελικόπτερα και χαρέμια. Και μπορεί αργότερα τα αδέλφια να συμφιλιώθηκαν, όμως ο πρίγκιπας Τζέφρι αναγκάστηκε να απαρνηθεί μεγάλο μέρος της περιουσίας του γι’ αυτό το λόγο.

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