ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:02
08.11.2010 11:34

Morgan Stanley: η Ελλάδα θα εξαρτάται από το ΔΝΤ για πολλά χρόνια

08.11.2010 11:34
Morgan Stanley: η Ελλάδα θα εξαρτάται από το ΔΝΤ για πολλά χρόνια - Media

Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές ομολόγων προειδοποιεί η Morgan Stanley, αφού ο οικονομολόγος του οίκου δήλωσε πως η χώρα θα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για περισσότερο καιρό απ’ ότι προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο.

Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές ομολόγων προειδοποιεί η Morgan Stanley, αφού ο οικονομολόγος του οίκου δήλωσε πως η χώρα θα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για περισσότερο καιρό απ’ ότι προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το δρόμο της Ελλάδας με πρώτη την Ιρλανδία η οποία θα χρειαστεί μία ανάλογη διάσωση.

Παράλληλα, στην Αθήνα χαμηλόβαθμα στελέχη της τριμερούς πραγματοποιούν επίσκεψη από τη Δευτέρα, με στόχο να προετοιμάσουν την έλευση των επικεφαλής του κλιμακίου την επόμενη Δευτέρα.

Τέλος, την Τρίτη φτάνει στην Αθήνα κλιμάκιο του οίκου αξιολόγησης «Fitch» προκειμένου να δει τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου και μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανάλογες επισκέψεις θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι των οίκων «Standard & Poor’s » και «Moody’s».

polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
nigeria ekklisia
PIROSVESTIKI_FILE
papakwsta karamanlis skrekas
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
Hormuz
tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

