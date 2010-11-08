Morgan Stanley: η Ελλάδα θα εξαρτάται από το ΔΝΤ για πολλά χρόνια

Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές ομολόγων προειδοποιεί η Morgan Stanley, αφού ο οικονομολόγος του οίκου δήλωσε πως η χώρα θα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για περισσότερο καιρό απ’ ότι προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο.

Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές ομολόγων προειδοποιεί η Morgan Stanley, αφού ο οικονομολόγος του οίκου δήλωσε πως η χώρα θα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για περισσότερο καιρό απ’ ότι προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το δρόμο της Ελλάδας με πρώτη την Ιρλανδία η οποία θα χρειαστεί μία ανάλογη διάσωση.

Παράλληλα, στην Αθήνα χαμηλόβαθμα στελέχη της τριμερούς πραγματοποιούν επίσκεψη από τη Δευτέρα, με στόχο να προετοιμάσουν την έλευση των επικεφαλής του κλιμακίου την επόμενη Δευτέρα.

Τέλος, την Τρίτη φτάνει στην Αθήνα κλιμάκιο του οίκου αξιολόγησης «Fitch» προκειμένου να δει τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου και μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανάλογες επισκέψεις θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι των οίκων «Standard & Poor’s » και «Moody’s».