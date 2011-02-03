Χόρεψε τη Βαλένθια

Νέα γκέλα μέσα στο Φάληρο δεν επιτρεπόταν στον Ολυμπιακό που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στην άμυνα και σάρωσε τη Βαλένθια με 77-62.

Νέα γκέλα μέσα στο Φάληρο δεν επιτρεπόταν στον Ολυμπιακό που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ στην άμυνα και σάρωσε τη Βαλένθια με 77-62.

Πραγματικά μεταμορφωμένη η ομάδα του Ίβκοβιτς υποχρέωσε τους Ισπανούς σε 21 λάθη και έχοντας σε καλή μέρα τους Παπαλουκά, Σπανούλη και Γκόρντον πήρε και μια σημαντική διαφορά που μπορεί στο τέλος να παίξει ρόλο.

Ήταν η δεύτερη νίκη των “κόκκινων” σε 3 ματς και πλέον ελπίζουν βάσιμα ότι θα συνεχίσουν ως το φάϊναλ φορ.