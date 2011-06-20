Κώστας Μαρτάκης

Παιδί των ριάλιτι, βγήκε από το αποτυχημένο Dream Show του Alpha, η επιτυχία όμως ήρθε πολύ αργότερα στο Dancing with the stars του Antenna. Όπως τα περισσότερα παιδιά των τηλεοπτικών «Ακαδημιών Ταλέντου» έτσι και ο Μαρτάκης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει και να κάνει κάποια αξιοσημείωτη επιτυχία στον χώρο του τραγουδιού. Έκανε πολλές δισκογραφικές απόπειρες, ακόμα περισσότερες φωτογραφήσεις που τονίζουν τα έντονα μάτια του και το καλοσχηματισμένο σώμα του, αλλά δεν είχε καμία τύχη. Η επαγγελματική του πορεία περιορίστηκε σε κουτσομπολιά με τον Ψινάκη και σε νυχτομάγαζα, όπου συνόδευε αστέρες του σκυλοπόπ πενταγράμμου πριν έρθει στη ζωή του το χορευτικό ριάλιτι του Αντέννα. Από Κυριακή σε Κυριακή το τηλεοπτικό κοινό έδειξε να εκτιμά τις χορευτικές του ικανότητες, πιο πολύ από τις τραγουδιστικές, με αποτέλεσμα να τον ψηφίσει για να φτάσει στον τελικό. Και η επιτυχία ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Το θέμα είναι τι καριέρα θα ακολουθήσει από τούδε και εις το εξής ο νεαρός χορευτής-τραγουδιστής. Αυτή που τον ταλαιπώρησε ή αυτή που του χαρίστηκε απλόχερα;