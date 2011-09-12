Η Morgan Stanley κάνει το… παιχνίδι

Η ΑΕΚ περνά δύσκολες ώρες, όσον αφορά την οικονομική της βιωσιμότητα. Οι μέτοχοι της ΠΑΕ είναι αποφασισμένοι να κλείσουν την «κάνουλα» με τα χρήματα (αν δε το έχουν ήδη κάνει) και η κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη. Ο παράγοντας «Morgan Stanley», είναι πλέον το «κλειδί» για την είσοδο νέων επενδυτών στην ομάδα.

Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει στην κατοχή του σχεδόν το σύνολο των μετοχών ως ενέχυρο για ομολογιακό δάνειο και θα αποφασίσει για την οιαδήποτε μετοχική αλλαγή.

Υπάρχουν κάποιες φήμες, που θέλουν διάφορους επενδυτές να έχουν προσεγγίσει την πλευρά της ΑΕΚ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Ο Σταύρος Αδαμίδης πάντως στους ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» ξεκαθάρισε: «Βάλτε πλάτη».