Σε μαστίγωμα καταδικάστηκε γυναίκα στήν Σαουδική Αραβία επειδή συνελήφθη επ’ αυτοφόρω …να οδηγεί!

Γράφει ο Χαράλαμπος Ξεκουκουλωτάκης, Δημοσιογράφος

Λίγες μόλις ημέρες μετά την δέσμευση του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Abdullah για την κατοχύρωση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις γυναίκες στην χώρα του από το 2015, δικαστήριο στην Σαουδική Αραβία καταδίκασε μια γυναίκα σε ποινή δέκα βουρδουλιών επειδή συνελήφθη επ’ αυτοφόρω να οδηγεί. Η οδηγός, η οποία έχει ήδη ασκήσει έφεση, συνελήφθη να οδηγεί στην πόλη Τζέντα τον περασμένο Ιούλιο. Στην Σαουδική Αραβία απαγορεύεται στις γυναίκες να οδηγούν. Τους τελευταίους, πάντως ,μήνες παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό των γυναικών στην Σαουδική Αραβία που αψηφούν την νομοθεσία και οδηγούν. Οι γυναίκες και στην Σαουδική Αραβία θα έπρεπε να οδηγούν χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό και καλό θα ήταν ο Βασιλιάς της Ιορδανίας να πάρει θέση και σ’ αυτό το ζήτημα. Το μαστίγωμα, επίσης, ως μέσο τιμωρίας παραβατών είναι πέρα για πέρα απάνθρωπο και πρέπει να σταματήσει άμεσα η εφαρμογή του.

(Τα κείμενα των «Ρεπόρτερ στο δρόμο» δεν υφίστανται επεξεργασία και εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους)