Σε διαρκή αγωνιστική «εφημερία» το «Ντυνάν»

Κάνουν «τράκα» τσιγάρο. Στα πρόσωπά τους δεν υπάρχει ούτε υποψία χαμόγελου. Μόνο πικρία νιώθουν και βαθιά απογοήτευση. Οι περίπου 1.500 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» (ανάμεσά τους και 300 γιατροί) βρίσκονται εδώ και δύο μήνες καθημερινά σε κινητοποιήσεις, πότε κάνοντας παραστάσεις διαμαρτυρίας, πότε κάνοντας απεργία… Πάγιο αίτημα η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων Αυγούστου – Σεπτεμβρίου και μέρους του επιδόματος αδείας. Αλλά και η εξεύρεση λύσης, που θα διασφαλίσει τη νομότυπη λειτουργία του νοσοκομείου και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά του.

Στα πηγαδάκια η οργή ξεχειλίζει. Όπως λένε οι εργαζόμενοι χαρακτηριστικά στο «Π», αισθάνονται όμηροι των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

«Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του νοσοκομείου Γιώργος Υφαντής. Το “Ερρίκος Ντυνάν” αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες των εργοδοτών και συγκεκριμένα της ιδιωτικής Υγείας, που πιέζουν το “Ντυνάν” για να το βυθίσουν, κατά την εκτίμησή μου, και να κυριαρχήσουν αυτοί. Όμως αυτό δεν θα περάσει… Αισθανόμαστε όμηροι του υπουργείου Υγείας και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων».

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν παιδιά, πληρώνουν στεγαστικά δάνεια και, όπως παραδέχονται, είναι πολύ σκληρό να μην έχεις χρήματα για να αγοράσεις τα τετράδια των παιδιών σου για το σχολείο…

Σε «ομηρεία»

Το… σίριαλ με το «Ερρίκος Ντυνάν» μοιάζει να μην έχει τέλος. Η λειτουργία του μαιευτηρίου «Γαία» εντός του κτηρίου του «Ερρίκος Ντυνάν» σταμάτησε, βάζοντας τέλος ουσιαστικά στη συνεργασία Ιατρικού Κέντρου και «Ερρίκος Ντυνάν». Το μαιευτήριο «Γαία» είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του νοσοκομείου, τα οποία απορρίφθηκαν. Ο υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε τα ασφαλιστικά μέτρα «πράξη που στοχεύει στο ροκάνισμα του χρόνου» και προειδοποίησε τη διοίκηση του «Ερρίκος Ντυνάν» ότι, σε περίπτωση που δεν απελευθερωθούν άμεσα τα κρεβάτια που έχουν παραχωρηθεί στο «Γαία», τότε θα προχωρήσει στην άρση της άδειας καλής λειτουργίας του κοινωφελούς ιδρύματος.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σταμάτησαν να εισρέουν και οι δόσεις του δανείου του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι πνέουν μένεα εναντίον της τράπεζας Marfin, η οποία, όπως λένε, χρησιμοποιεί τη δανειακή σύμβαση ως δούρειο ίππο για την κατάργηση της κοινωφελούς δράσης του ιδρύματος.

Κι ενώ το μέλλον του νοσοκομείου είναι δυσοίωνο, από την οργή των απλήρωτων εργαζομένων δεν ξεφεύγει ούτε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας (η τωρινή αλλά και οι προηγούμενες, συμπεριλαμβανομένης και της προηγούμενης κυβέρνησης).

«Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη» λέει στο «Π» η Κωνσταντίνα Μπάου. «Συνάδελφοι έρχονται και μας ζητάνε λεφτά γιατί δεν τους φτάνουν για τα εισιτήρια, για να έρθουν στη δουλειά τους. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο η αξιοπρέπειά σου παίρνει την κατηφόρα. Νιώθουμε πικρία».

Ο Γ. Υφαντής από την πλευρά του υπογράμμισε ότι: «Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί χρωστάνε πολλά χρήματα, εκατομμύρια, τα ασφαλιστικά ταμεία. Δώστε μας αυτά τα λεφτά, μη μας πνίγετε άλλο. Παρακαλάμε το υπουργείο να μας δώσει κάποια λεφτά να κινηθούμε, να πάρει θέση ο υπουργός και να μας πει τι ακριβώς θα γίνει».

Απαιτούνται αλλαγές…

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου ζητά αλλαγή της διοίκησης εδώ και τώρα. Κάποιοι, συγκεκριμένα, ζητούν να συσταθεί μία προσωρινή, έστω, διοικούσα επιτροπή, ενώ από τις αλλαγές εξαιρούν τον πρόεδρο Ανδρέα Μαρτίνη.

«Το νοσοκομείο μας θα μπορούσε να εξυπηρετεί περιστατικά, που λόγω του φόρτου στο ΕΣΥ καθυστερούν. Θα πλήρωναν οι έχοντες και όσοι έχουν ιδιωτικές ασφάλειες και θα μπορούσαμε να εξυπηρετούμε τους ασθενείς που δεν έχουν χρήματα… Δυστυχώς αυτό δεν πέτυχε διότι εμπλακήκαμε στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και τώρα το νοσοκομείο βρίσκεται σε αυτή τη δυσμενή θέση, βιώνει αυτή τη μεγάλη κρίση» εξήγησε μιλώντας στο «Π» ο επιμελητής Α’, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Κωνσταντίνος Σαρόπουλος. «Όμως, ενώ συνηγορούμε σε όλα, λέμε να μην κλείνει πολλές ώρες την ημέρα το νοσοκομείο. Γιατί, αν έχουμε μία πρόσοδο, είναι αυτοί οι ασθενείς».

Μαρτίνης: «Έχουν δίκιο»

Χθες και σήμερα (Τετάρτη και Πέμπτη) οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε μία ακόμη 48ωρη απεργία, παραλύοντας το σύστημα του νοσοκομείου, που λειτούργησε με προσωπικό ασφαλείας. Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή τους ζητούν «τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του νοσοκομείου και την αναχαίτιση των επίδοξων φιλοδοξιών συγκεκριμένων επιχειρηματιών, που επιδιώκουν τη μετατροπή του σε κερδοσκοπική εταιρία». Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης δίνει δίκιο στους εργαζόμενους τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται να χρωστάει όλος ο κόσμος, τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως το Δημόσιο, να κόβεται κάθε προοπτική χρηματοδότησης κι εγώ να οφείλω να συμμορφώνομαι. Θεσμικά και ουσιαστικά είμαι με το μέρος των εργαζομένων, δεν είναι δυνατόν να παραμένουν απλήρωτοι. Εγώ δεν θα επέλεγα αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας, αλλά έχουν δίκιο 1.000%» κατέληξε ο Α Μαρτίνης.

Οι εργαζόμενοι σκέφτονται να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας την ερχόμενη εβδομάδα.