Σε μηνύσεις προχωρά ο Στρος – Καν

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν εναντίον του Ανρί Γκενό συμβούλου του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί και μέσων ενημέρωσης, ο Ντομινίκ Στρος-Καν και η σύζυγός του Αν Σενκλέρ διαφωνώντας με τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης μαστροπείας στην οποία έχει αναφερθεί το όνομα του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ.

«Πολλές κλητεύσεις επιδόθηκαν ήδη ή θα επιδοθούν, στο Εξπρές τη Φιγκαρό, το Νουβέλ Ομπσερβατέρ, το Παρί Ματς και το VSD», ανακοίνωσαν οι δικηγόροι τους, ενώ πρόσθεσαν ότι θα κατατεθεί μήνυση στον ειδικό σύμβουλο και φίλο του Νικολά Σαρκοζί, για δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα ο Γκένο είχε δηλώσει πως η υπόθεση «δεν είναι ένα πρόβλημα της ιδιωτικής ζωής. Βρισκόμαστε στο σημείο ένωσης της ιδιωτικής ζωής με την εγκληματική συμπεριφορά. Αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ ήταν μια δικαστικά κολάσιμη πράξη».