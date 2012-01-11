“Η Morgan Stanley κατέχει το 86,36% της ΑΕΚ”

Στην κατοχή της πολυεθνικής τράπεζας “Morgan Stanley” ανήκει ουσιαστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει ο Νάσος Θανόπουλος μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Στην κατοχή της πολυεθνικής τράπεζας “Morgan Stanley” ανήκει ουσιαστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει ο Νάσος Θανόπουλος μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα». Ο άνθρωπος που γνωρίζει αρκετά καλά τους όρους του δανείου που έχει λάβει η διοίκηση της Ένωσης ανέφερε ότι περίπου το 87% των μετοχών, δηλαδή, του συνόλου αυτών που είχε πάρει η ομάδα του Ντέμη Νικολαϊδη είναι στα χέρια της τράπεζας.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Νάσου Θανόπουλου στα ΝΕΑ με όλες τις επεξηγήσεις που κάνει πάνω στο ζήτημα…

Για τις μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Δεν έχουμε μιλήσει με κανένα εκτός από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Κανείς επενδυτής δεν μας έχει πλησιάσει. Όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε υπομονή και δεν έχουμε ανακατευτεί.

Το συμβόλαιο που υπογράφηκε το 2006 ήταν να ενεχυριάσουμε τις μετοχές. Το ποσοστό που έχει η Μόργκαν Στάνλει αυτή την εποχή είναι ακριβώς εκείνο το ποσοστό της παρέας δηλαδή περίπου 87% των μετοχών (για την ακρίβεια να 86,36%.

Αυτές οι μετοχές είναι ακόμα στην κατοχή μας και αν θέλαμε θα βγάζαμε άκυρες όλες τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με την ΑΕΚ. Να σας πω να καταλάβετε με ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί κανείς να πουλήσει το σπίτι που είναι υποθηκευμένο, άρα ούτε να κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στο δικό μας ενέχυρο. Λέτε να είμαστε χαζοί και να χάσουμε τα λεφτά που έχουμε δώσει; Αν η ΑΕΚ κάνει πτώχευση ή υπαχθεί στο άρθρο 99, τότε γίνεται εκκαθάριση και ανάλογα με τις οφειλές, υπάρχουν και προτεραιότητες στους πιστωτές. Αν κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά δεν θα τα δεχτούμε».

Για τη σχέση ΑΕΚ – Morgan Stanley…

«Η σχέση μας με την ΠΑΕ ΑΕΚ, είναι άριστη και είμαστε δίπλα της. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά και μιλάμε συνέχεια με τον Σταύρο Αδαμίδη, όπως και τότε που ήταν πρόεδρος ο Νίκος Θανόπουλος. Δεν θέλουμε να βάλουμε την ΑΕΚ σε περιπέτειες. Αν υπάρξει σοβαρός επενδυτής η ΜΣ θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει να πάρει την ΠΑΕ, δεν θα είμαστε εμπόδιο, με ένα όμως όρο. Να μας πει η ΠΑΕ ΑΕΚ μας ότι πρόκειται για σοβαρή ιστορία και ότι αξίζει να ασχοληθούμε.

Δεν μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να διαψεύσουμε τον κάθε ένα που δηλώνει ότι έχει έρθει σε επαφή μαζί μας.

Βλέπω, διαβάζω και ενημερώνομαι για διαφόρους που λένε ότι έχουν έρθει σε επαφή με τη ΜΣ. Είναι κωμικά αυτά τα πράγματα που γίνονται και είναι κρίμα, κυρίως για την ΑΕΚ.

Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν έχει πουλήσει την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Αυτές οι μετοχές των μελών της τότε παρέας του Ντέμη εξακολουθούν να υφίστανται. Η τράπεζά μας δεν το παίζει μέτοχος. Θα μπορούσαμε όμως αν θέλαμε να βρούμε εμείς έναν αγοραστή. Όμως δεν το έχουμε κάνει. Θέλουμε να τον βρει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Αν κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και θελήσει επαφή με μας, θα τον στείλουμε στην ΠΑΕ και στον πρόεδρό της της με τον οποίο έχουμε συνεχή επαφή.

Δεν μπορεί να έρθει κάποιος που θα λέει ότι θέλει να βάλει 10 εκατ. ευρώ και να λέει ότι δεν μπορεί να αγοράσει την ΠΑΕ γιατί οι μετοχές είναι ενεχυριασμένες. Θεωρητικά οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρες. Τις αφήσαμε όμως να γίνονται γιατί έτσι μπαίνουν κάποια χρήματα στην ΠΑΕ που βοηθούν την ΑΕΚ να ζήσει.. Νομικά είμαστε απόλυτα καλυμμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουληθεί η ΑΕΚ. Αν θέλει ο επενδυτής φέρνει τα λεφτά, κανονίζει το deal και παίρνει την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που οφείλονται είναι κάτι περισσότερο από 7 εκατ. ευρώ απ’ ότι θυμάμαι. Τι οφείλει να κάνει ο σοβαρός επενδυτής;

Μία ημέρα πριν η ΠΑΕ ΑΕΚ έρχεται σε συμφωνία μαζί μας αφού υπάρχει άριστη συνεργασία και σχέση. Πάνω κάτω ξέρει η ΑΕΚ τι ζητάμε. Γίνεται ο διακανονισμός και έρχεται ο επενδυτής δίνει ένα μέρος αυτών που θα βάλει στην ΠΑΕ, ξεπληρώνεται το δάνειο και στη συνέχεια τελειώνει η αγοραπωλησία. Αν υπάρξει επενδυτής και έρθει σε μένα θα ενημερώσω τους μετόχους της ΑΕΚ και φυσικά τον Αδαμίδη. Όλοι οι άλλοι που λένε ότι ήρθαν σε μας είναι δικαιολογία για κάποιους που επιδιώκουν τη δημοσιότητα».