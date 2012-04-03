Ανάπλαση πάρκου στη Γκράβα από τον Όμιλο Ξυνή

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Η 5η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων, ο δήμος Γαλατσίου και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή πάνε… Γκράβα!

Η 5η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων, ο δήμος Γαλατσίου και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή πάνε… Γκράβα! Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Απριλίου θα αναβαθμίσουν το Πάρκο εκτός του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της περιοχής της Γκράβας, σε στενή συνεργασία με την 5η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων, και με την υποστήριξη του δήμου Γαλατσίου.

Στόχος; Η αναβάθμιση της περιοχής, η οποία έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια από τις πλέον επικίνδυνες και «ξεχασμένες» γειτονιές της Αθήνας, η βελτίωση της ποιότητας των παροχών για τους μαθητές και τους κατοίκους της περιοχής, η ανάπλαση και βελτίωση του χώρου και κατόπιν μία σειρά μοναδικών happenings και events.

Πώς θα το επιτευχθεί; Συνολικά, περισσότεροι από 300 εθελοντές -σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, κάτοικοι της περιοχής, αλλά και μαθητές του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος- έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας το εξής έργο:

Ενίσχυση του τομέα καθαριότητας του Πάρκου

Αύξηση των πράσινων χώρων (με δενδροφυτεύσεις)

Τοποθέτηση περισσότερου φωτισμού κατά μήκος του σχολικού συγκροτήματος

Βάψιμο των τοίχων και βελτίωση της εικόνας τους, με φιλικές προς τους νέους μεθόδους (street art), περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος και των πάρκων

Και εν συνεχεία, στην αναβαθμισμένη -πλέον- Γκράβα, θα ακολουθήσει πληθώρα εντυπωσιακών εκδηλώσεων και διαγωνισμών, όπως: ποδηλατοδρομία, graffiti competition, dj awards, chef-catering από τους σπουδαστές της σχολής μαγειρικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, physiotherapy support κ.ά.

Εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, μία μεγαλόπνοη συμμαχία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, της 5ης δημοτικής κοινότητας του δήμου Αθηναίων και του δήμου Γαλατσίου, η οποία προάγει το πνεύμα του εθελοντισμού και αποδεικνύει έμπρακτα πώς η σύμπραξη της ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας μπορούν να μεγαλουργήσουν, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς.

Ο Όμιλος Ξυνή προσκαλεί όλους να έρθουν στο πάρκο της Γκράβας (Ταϋγέτου και Χατζηδάκη) και να συμβάλουν σε αυτό το μεγάλο εθελοντικό project το Σαββατοκύριακο 7-8 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

*Για πληροφορίες/συμμετοχές, καλέστε στο: 210-5279550