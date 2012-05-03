ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:54
03.05.2012 15:51

Άσχημα μαντάτα στη Σικελία

Γράφει ο Νεκτάριος Κατσιλιώτης Ιστορικός-Εκδότης

Η γειτονική χώρα άρχισε να περνάει πολύ δύσκολες στιγμές.Αιτία είναι η υπογραφή του μνημονίου που υπέγραψε κάτω από την πίεση της Γερμανίας για την τακτοποίηση των δημοσιονομικών της.`Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παρακάτω: Σε χωριό της Σικελίας οι δημοτικές αρχές έκοψαν συνολικά την ηλεκτροδότηση.Ο δήμος χρωστούσε πολλά λεφτά από τα κοινοτικά προγράμματα και η κομισσιόν κατέσχεσε τα αποθεματικά του χωριού για την μερική εξόφληση του χρέους. Ελπίζουμε η Ιταλία να βρεί το δρόμο της και οι τεχνοκράτες μας να μην πάρουν ιδέες από την εξαθλίωση της αγροτικής Ιταλίας ώστε να μεταφέρουν τόσα εξοντωτικά μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση και στην πατρίδα μας.

(Τα κείμενα των «Ρεπόρτερ στο δρόμο» δεν υφίστανται επεξεργασία και εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

