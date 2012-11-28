Deutsche Bank και Morgan Stanley σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης;

Η ελληνική κυβέρνηση προσέλαβε ως συμβούλους της για το πρόγραμμα επαναγοράς του ελληνικού χρέους την Deutsche Bank και τη Morgan Stanley, σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών το οποίο επικαλείται το Reuters.

«Αυτή τη στιγμή η πρόθεσή μας είναι να γίνει σε εθελοντική βάση», είπε το στέλεχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Ελπίζουμε στις αρχές της άλλης εβδομάδας, ή δυνατόν τη Δευτέρα να δημοσιευθεί η πρόσκληση», πρόσθεσε. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί η τιμή στην οποία θα γίνει η επαναγορά.