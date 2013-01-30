Συνελήφθη ο Ανδρέας Μαρτίνης

Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυναν», Ανδρέας Μαρτίνης για χρέη του νοσοκομείου στο ΙΚΑ.

Η σύλληψή του έγινε στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.



Στις 11 Δεκεμβρίου ο Ανδρέας Μαρτίνης είχε παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν».