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07.02.2013 10:27

Στη Philip Morris το 50% των ελληνικών καπνών

07.02.2013 10:27
Στη Philip Morris το 50% των ελληνικών καπνών - Media

Συμφωνία με την πολυεθνική καπνοβιομηχανία Philip Morris για την απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής καπνών στην επόμενη τριετία, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Συμφωνία με την πολυεθνική καπνοβιομηχανία Philip Morris για την απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής καπνών στην επόμενη τριετία, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.
Σημείωσε ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες, αν και διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν θα επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της επόμενης εβδομάδας, με την έλευση, στην Ελλάδα, του προέδρου της μητρικής.
Αναφερόμενος γενικότερα στις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, ο κ.Τσαυτάρης είπε ότι «στην Ελλάδα δεν ταιριάζει η γεωργία χαμηλού κόστους, αλλά η γεωργία ποιότητας, που σέβεται το περιβάλλον και την αειφορία [και παράγει αντίστοιχα προϊόντα]».
«Η οικουμένη συνωμοτεί υπέρ της ανάπτυξης μιας τέτοιας γεωργίας στην Ελλάδα», είπε ακόμη ο κ.Τσαυτάρης και πρόσθεσε ότι η χώρα μας θα πρέπει να αξιοποιήσει τα τρία νέα σήματα ποιότητας, που θα εισάγει η ΕΕ, για τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα της ορεινής οικονομίας και της νησιωτικής παραγωγής.
«Οι επιδοτήσεις είναι εργαλείο πολιτικής, κακώς έγιναν αυτοσκοπός», πρόσθεσε.

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