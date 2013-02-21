Φαξ με «απείθαρχους» ψηφοφόρους έστειλε στα ΜΜΕ το ΑΚΕΛ

Λίστα με «απείθαρχους» ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ έφτασε κατά λάθος μέσω φαξ σε μέσα ενημέρωσης.

Λίστα με «απείθαρχους» ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ έφτασε κατά λάθος μέσω φαξ σε μέσα ενημέρωσης.



Η εν λόγω λίστα περιλαμβάνει ψηφοφόρους που δεν υπάκουσαν στην απόφαση του κόμματος να στηρίξουν τον Σταύρο Μαλά στον α’ γύρο των εκλογών.



Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη λίστα που καταλήγει εκ παραδρομής στα ΜΜΕ καθώς πριν λίγο καιρό αντίστοιχο λάθος έγινε και με λίστα αξιολόγησης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.

Πηγή: www.philenews.com