Φέτος κανείς δεν έφυγε παραπονεμένος…Μεγάλοι νικητές οι Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζένιφερ Λόρενς, Κρίστοφ Βαλτς και Αν Χάθαγουεϊ. Τέσσερα συνολικά συγκέντρωσε η ταινία «Η Ζωή του Πι» και από τρία οι «Αθλιοι» και το «Επιχείρηση Αργώ

Της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ



Επική σε διάρκεια, παλιομοδίτικη σε στυλ, άνευ εκπλήξεων και ενδιαφέροντος. Μία ακόμη τελετή απονομής Οσκαρ που θα μείνει στην προσωπική ιστορία κάθε ξενυχτισμένου σινεφίλ ως μία ακόμα χαμένη ευκαιρία για ύπνο. Λιγοστά γέλια -απ’ τα μέτρια αστεία του παρουσιαστή Σεθ ΜακΦάρλαν- και μπόλικα δάκρυα από σχεδόν όλους τους βραβευμένους έδωσαν το στίγμα της βραδιάς. Ενα Οσκαρ πάντως θα έπρεπε να μοιραστεί σε όλους τους βραβευμένους: ακούσαμε τους πιο ανιαρούς ευχαριστήριους λόγους των τελευταίων ετών.



Παρ’ όλα αυτά, Δευτέρα ξημερώματα δόθηκαν τα Οσκαρ της δικαιοσύνης. Πάνε οι εποχές που μία ή δύο ταινίες τίναζαν την μπάνκα στον αέρα. Φέτος κανείς δεν έφυγε παραπονεμένος ή μάλλον όλοι θα νομίζουν ότι αδικήθηκαν. Τα φαβορί επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις. «Η Ζωή του Πι» συγκέντρωσε τα πλείστα, δηλαδή τέσσερα, και ακολούθησαν με τρία «Οι Αθλιοι» και το «Επιχείρηση Αργώ». Το τελευταίο μάλιστα κέρδισε την ύψιστη διάκριση, το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Αυτό ήταν και το κερασάκι στην τούρτα για το Ιράν, που ήδη ετοιμάζει μια απάντηση-υπερπαραγωγή και καταγγέλλει την Ακαδημία για βράβευση με πολιτικά κριτήρια. «Αυτή η ταινία» δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Πολιτισμού Μοχάμεντ Χοσεϊνί, «είναι μια προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η ιστορία και να επιβληθεί η αμερικάνικη οπτική γωνία»…



————————————————-

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΗ CIA



Ο φάκελος με τον νικητή της Καλύτερης Ταινίας ανοίχτηκε… στον Λευκό Οίκο από τα χέρια της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα! Ο Μπέν Αφλεκ δεν έκρυψε τη χαρά του. Ο Λευκός Οίκος βράβευσε τις υπηρεσίες της φοβερής και τρομερής CIA, που ξεγέλασε τους Ιρανούς και φυγάδευσε έξι Αμερικανούς διπλωμάτες το 1979 κάτω από την μύτη των δεσμωτών τους. Η χαρά της Μισέλ Ομπάμα θα ήταν ίδια αν έπαιρνε το Οσκαρ μία ακόμη ταινία-ωδή στον αμερικάνικο θρίαμβο της αντιτρομοκρατίας, το «Zero Dark Thirty» της Κάθριν Μπίγκελοου, που «εξόντωσε» τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Αν πάντως το έπαιρνε η Μπίγκελοου, η Μισέλ θα είχε λίγο τη φωλιά της… λερωμένη, αφού ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Ομπάμπα καθώς και η CIA κατηγορήθηκαν από τους Συντηρητικούς ότι έδωσαν σ’ εκείνη απόρρητες πληροφορίες για την επιχείρηση «Μπιν Λάντεν».



Το Ιράν πάντως δεν άφησε να περάσει έτσι η βράβευση του «Αργώ». Τα πρακτορεία Mehr και Fars καταγγέλλουν πως τα βραβεία είχαν πολιτικά κριτήρια και ότι δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ. «Η ταινία δεν άξιζε ούτε από καλλιτεχνική ούτε από τεχνική άποψη τα βραβεία που κέρδισε και οι λόγοι που βραβεύτηκε ήταν αντιιρανικοί» υποστήριξε στο γερμανικό πρακτορείο ο Ιρανός υπουργός Πολιτισμού Μοχάμεντ Χοσεϊνί. Και δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα χέρια. Η απάντηση θα έρθει και πάλι μέσα από την έβδομη τέχνη. Θα αποκαταστήσουν λένε την αλήθεια -τη δική τους- των γεγονότων με μια ιρανική υπερπαραγωγή, το «Joint Command».



————————————————-

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ Χ

Στην κατηγορία πάντως του ντοκιμαντέρ η Ακαδημία δεν πήρε θέση. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, ψήφισαν τη μουσική βιογραφία «Sugar Man» για τη ζωή ενός ταλαντούχου μουσικού που πέρασε στο περιθώριο, τον Σίξτο Ντίαζ Ροντρίγκεζ. Ηταν όμως συνυποψήφιες τόσο το «The Gatekeepers», όπου ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Ντρορ Μόρεχ «ανακρίνει» έξι πρώην προϊσταμένους για την εσωτερική ασφάλεια Σιν Μπετ -η ταινία έχει ήδη χαρακτηριστεί φιλοπαλαιστινιακή- όσο και το «5 Broken Cameras» του Παλαιστίνιου Εμάν Μπουρντάντ (το συνσκηνοθέτησε με τον Ισραηλινό Γκι Νταβιντί). Παρουσιάζει τους αγώνες των Παλαιστίνιων αγροτών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων σε ένα χωριό της Δυτικής Οχθης. Είναι η πρώτη υποψηφιότητα της Παλαιστίνης στα Οσκαρ, γι’ αυτό και έγινε μετ’ εμποδίων. Οταν ο σκηνοθέτης έφτασε στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες, χρειάστηκε να επέμβει ο ντοκιμενταρίστας Μάικλ Μουρ για να μην τον απελάσουν οι αρχές πίσω στην Τουρκία, απ’ όπου ερχόταν…



———————–

ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις έγινε ο πρώτος άντρας στην ιστορία των Οσκαρ που κατέκτησε το τρίτο του για την ίδια κατηγορία, δηλαδή Α’ Ανδρικού Ρόλου (1989 για το «Αριστερό μου πόδι» και 2009 για το «Θα χυθεί αίμα»). Και ναι, ο μετρημένος στα λόγια και φειδωλός στις πλάκες ηθοποιός ήταν χαλαρός και με όρεξη για αστειάκια. «Ο Σπίλμπεργκ ήθελε τη Μέριλ Στριπ για Λίνκολν και εμένα με ήθελαν για Θάτσερ» είπε. Και επειδή γενικά έχει υποστεί πειράγματα για τη λεγόμενη μέθοδό του, που τον «κρατάει» μέσα στους ρόλους για πολύ καιρό, είπε: «Η γυναίκα μου Ρεμπέκα στα 16 χρόνια γάμου έχει αναγκαστεί να ζήσει με πολλούς… περίεργους τύπους».



—————

Η ΤΟΥΜΠΑ

Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να σηκώνεσαι να παραλάβεις ένα Οσκαρ, να έχεις όλα τα μάτια στραμμένα πάνω σου και να τρως τα μούτρα σου. Κι όμως, η Τζένιφερ Λόρενς δεν πτοήθηκε. Πήρε μια βαθιά ανάσα και αστειεύτηκε: «Εχετε σηκωθεί από τις θέσεις σας επειδή έπεσα!». Ομως, αμέσως μόλις έπιασε στα χέρια της το χρυσό αγαλματάκι Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον «Οδηγό αισιοδοξίας», τα ξέχασε όλα. Αλλά, εδώ που τα λέμε, με αυτό το φόρεμα, που είχε τεράστια ουρά -με την υπογραφή Ντιορ-, πήγαινε γυρεύοντας…



———————-

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ

Εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε. Φιλότιμες προσπάθειες να είναι χαριτωμένος, αστείος, άνετος και χαλαρός. Ο Σεθ ΜακΦάρλαν μπορεί να ήταν καλύτερος από το μάλλον χειρότερο δίδυμο στην ιστορία των Οσκαρ Τζέιμς Φράνκο-Αν Χάθαγουεϊ, αλλά δεν θα μείνει και αξέχαστος. Σεξιστικά, αντισημιτικά, μέχρι και ομοφοβικά αστεία επιστράτευσε, παρ’ όλα αυτά όμως δεν κέρδισε τις εντυπώσεις. Ηταν βέβαια παραδόξως καλός στα χορευτικά νούμερα. Παρ’ όλα αυτά, οι σεναριογράφοι της τελετής κατέθεσαν σκόρπια αστειάκια και δεν κατάφεραν να στήσουν μια δεμένη τελετή. Πολλοί αστραφτεροί σταρ του Χόλιγουντ ανέβηκαν στη σκηνή, αλλά δεν είχαν τίποτα νόστιμο να πούνε. Η ιδέα δε φέτος να τιμηθεί το μιούζικαλ μάλλον δεν λειτούργησε.



—————————————–

ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ



Ναι, ο 57χρονος Κριστόφ Βαλτς πρέπει να του στήσει έναν, καθώς χάρη σε ταινία του πάλι (Τζάνγκο: ο τιμωρός) πήρε το δεύτερο Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του. Την προηγούμενη φορά ήταν το «Αδοξοι μπάσταρδη» το 2010.



——————

ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ



Το καλλιτεχνικό «Τα μυθικά πλάσματα του νότου» δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Αλλά εδώ ολόκληρος «Λίνκολν» έφυγε σχεδόν με άδεια χέρια, αφού παρά τις δώδεκα υποψηφιότητες, πήρε τελικά μόνο δύο Οσκαρ. Η απόλυτη θριαμβεύτρια πριν από τρία χρόνια Κάθριν Μπίγκελοου επίσης γύρισε σπίτι της σχεδόν με άδεια χέρια.



————————-

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΡΕΚΟΡ



Η ταινία του Μπεν Αφλεκ είναι η τέταρτη στην ιστορία του θεσμού που κέρδισε το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας χωρίς να είναι υποψήφιος ο σκηνοθέτης της για το αντίστοιχο Σκηνοθεσίας. Οι άλλες ήταν οι εξής: «Wings» (1928), «Γκραν Οτέλ» (1931), «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι» (1989). Από το 1969 έχει να δοθεί βραβείο εξ ημισείας, όταν η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μοιράστηκε με την Κάθριν Χέπμπορν το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Φέτος η ισοπαλία ήρθε στο Οσκαρ Καλύτερου ηχητικού Μοντάζ, που μοιράστηκαν το «Zero Dark Thirty» και το «Skyfall».



———————————

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ



Σε μια ανιαρή τελετή, το παρελθόν πήρε τα ηνία. Από τις πιο ωραίες και απολαυστικές σκηνές ήταν δύο μουσικές στιγμές: όταν τραγούδησε η Σίρλεϊ Μπάσεϊ το «Goldfinger» και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ το «The Way We Were». Και ναι, επισκίασαν ακόμα και την Αντέλ.



——————————————-

Η ΠΙΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ



Και μάλιστα Αρμάνι. Τη φόρεσε η 9χρονη Κουαβενζανέ Γουόλις, η πιο νεαρή υποψήφια στην ιστορία του θεσμού (για τα «Μυθικά πλάσματα του νότου»). Συνεσταλμένη και γλυκύτατη, η πιτσιρίκα περπάτησε με άνεση στο κόκκινο χαλί. Τι να σκεφτόταν άραγε κατά τη διάρκεια της βαρετής τελετής; «Πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα να πάω να παίξω;».



—————————————–

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ



Είπαμε κι εμείς ότι φέτος η Ακαδημία αποφάσισε πραγματικά να αποδώσει φόρο τιμής σε μια βρετανική υπόθεση, στον Τζέιμς Μποντ. Υποσχέθηκε αφιέρωμα για τα πενήντα χρόνια των ταινιών δράσης, αλλά αυτό ήταν μάλλον… ξεπέτα. Εβγαλε την υποχρέωση με ένα πρόχειρο μοντάζ με αρκετές σκηνές δράσης, αλλά τον ηρωικό πράκτορα… απόντα.



—————————————–

ΚΑΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝ ΑΧΤΕΝΙΣΤΟΙ



Η βραδιά φημίζεται για την γκλαμουριά της. Τα αστραφτερά κοσμήματα, οι πανάκριβες τουαλέτες και τα καλοχτενισμένα μαλλιά είναι αυτονόητα. Κι όμως, μερικοί εμφανίστηκαν σαν να σηκώθηκαν μόλις από το κρεβάτι. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, για παράδειγμα, είχαν εντελώς αχτένιστο μαλλί, με τσουλούφια να πετάνε από δω κι από κει. Υπάρχουν και χειρότερα. Η συνοδός του Μπράντλεϊ Κούπερ, που δεν ήταν άλλη από τη μαμά του, ήρθε με τα σπορτέξ της. Θα ήταν καλύτερα να φόραγε από πάνω τη φόρμα της, παρά την κυριλέ τουαλέτα.



———————————-

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



Η Σαρλίζ Θερόν με διαφορά. Με μια άσπρη τουαλέτα, λιτή αλλά εντυπωσιακή, και εντελώς κοντοκουρεμένο μαλλί, ήταν μακράν η ομορφότερη της βραδιάς. Σύστησε μάλιστα στις γυναίκες γενικά να απαλλαγούν από τα μακριά μαλλιά για να ξεφορτωθούν, όπως κι αυτή, «δύο σακούλες προϊόντα περιποίησης, μάσκες, πιστολάκια, και ένα σωρό άλλα».