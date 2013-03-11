Έναν τόνο τσίπουρο έκλεψαν απο τον Τύρναβο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πρωτότυπη κλοπή ως προς το περιεχόμενο της σημειώθηκε στον Τύρναβο Λάρισας.
Πρωτότυπη κλοπή ως προς το περιεχόμενο της σημειώθηκε στον Τύρναβο Λάρισας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας το χρονικό διάστημα από 8 έως 10 Μαρτίου , άγνωστοι δράστες διέρρηξαν αποθήκη 52χρονου που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του Τυρνάβου και αφαίρεσαν έναν τόνο τσίπουρο και 360 λίτρα πετρέλαιο.
Η κλοπή έγινε με μετάγγιση από δεξαμενή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.