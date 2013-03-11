Έναν τόνο τσίπουρο έκλεψαν απο τον Τύρναβο

Πρωτότυπη κλοπή ως προς το περιεχόμενο της σημειώθηκε στον Τύρναβο Λάρισας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας το χρονικό διάστημα από 8 έως 10 Μαρτίου , άγνωστοι δράστες διέρρηξαν αποθήκη 52χρονου που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του Τυρνάβου και αφαίρεσαν έναν τόνο τσίπουρο και 360 λίτρα πετρέλαιο.



Η κλοπή έγινε με μετάγγιση από δεξαμενή