Μαθήτρια κατέρρευσε από ασιτία

Περιστατικό υποσιτισμένης μαθήτριας καταγράφηκε, για πρώτη φορά, και στο νησί της Ρόδου.



Το γεγονός έγινε γνωστό ύστερα από ανακοίνωση της Α’ Ενωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, η οποία ζητά να προστατευτούν άμεσα οι άπορες οικογένειες.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία», η μαθήτρια γυμνασίου της Ρόδου πριν από λίγες ημέρες έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε την ώρα του διαλείμματος. Στο πλευρό της βρέθηκαν συμμαθητές της και καθηγητές οι οποίοι προσπάθησαν να την συνεφέρουν, της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τη συνόδευσαν στο σπίτι της για να επιληφθεί η οικογένειά της.



Τότε διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι τις πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ζει η μικρή μαθήτρια.



Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκάνησο αναφέρει:



«To Διοικητικό Συμβούλιο της Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου καταγγέλλει την Κυβέρνηση και την Τρόικα για τη βάρβαρη πολιτική που έχουν επιβάλλει στον ελληνικό λαό με συνέπεια να εμφανίζονται στη χώρα μας το 2013 ξεχασμένα φαινόμενα που ακούγαμε μόνο στις αφηγήσεις των ανθρώπων της κατοχής.



Η ανάπτυξη που μας υπόσχονται με την εφαρμογή των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ είναι η επιστροφή στην εποχή του κάρβουνου. Δύο νέα παιδιά, φοιτητές στο ΤΕΙ Λάρισας έχασαν τη ζωή του και άλλα χαροπαλεύουν γιατί χρειάστηκε να ζεσταθούν χρησιμοποιώντας μαγκάλι !!!



Τις προηγούμενες ημέρες μαθήτριά μας σε σχολείο της Ρόδου λιποθύμησε και σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση η λιποθυμία οφειλόταν σε ανεπαρκή σίτιση του παιδιού!!!



8χρονος μαθητής στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφαίρεσε κεριά από εκκλησία, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για φωτισμό, επειδή η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο σπίτι του.!!!



Αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν σήμερα. Αυτό είναι το πρόσωπο της κρίσης. Πείνα και εξαθλίωση.



Η θέρμανση έγινε είδος πολυτελείας για τους φτωχούς ανθρώπους.



Στα σχολεία είναι πλέον καθημερινά τα κρούσματα υποσιτισμού των μαθητών



Οι υπηρεσίες υγείας και παιδεία διαρκώς υποβαθμίζονται.



Τα διάφορα «ατυχήματα», αποτέλεσμα της ανέχειας, θα πολλαπλασιάζονται.



Την ίδια ώρα υπέρογκα είναι τα κέρδη των πολυεθνικών, των λογής –λογής «επενδυτών», των τζογαδόρων των χρηματιστηρίων.



Απαιτούμε η κατάσταση αυτή να ανατραπεί.



-Κανένας στη χώρα μας χωρίς τα βασικά για την επιβίωσή του : Εργασία και μισθός που να αντιστοιχεί σε ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.



-Υγεία και παιδεία για όλους.



-Να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ το ειδικό τέλος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα.



-Να καθιερωθεί ΑΜΕΣΑ μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ για οικογένειες με ανέργους γονείς.



ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ



ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ».