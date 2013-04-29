Έστειλαν χρησιμοποιημένο προφυλακτικό στον Γερμανό πρόεδρο

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Χρησιμοποιημένο προφυλακτικό περιείχε ένας ύποπτος φάκελος που στάλθηκε στο προεδρικό μέγαρο της Γερμανίας την περασμένη εβδομάδα.
Χρησιμοποιημένο προφυλακτικό περιείχε ένας ύποπτος φάκελος που στάλθηκε στο προεδρικό μέγαρο της Γερμανίας την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το σημερινό Focus επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, πρόκειται για φάκελο που είχε φτάσει στο προεδρικό μέγαρο Μπελβί στις 19 Απριλίου και είχε ως παραλήπτη τον πρόεδρο Γιόαχιμ Γκάουκ ο οποίος απουσίαζε.
Περνώντας από τον έλεγχο ο φάκελος κρίθηκε ύποπτος και κλήθηκε η αστυνομία η οποία ανοίγοντάς τον βρήκε ότι περιείχε ένα χρησιμοποιημένο προφυλακτικό.
Στο μεταξύ οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι στις 19 Απριλίου κλήθηκαν και αντιμετώπισαν κατάσταση με ύποπτο φάκελο προς τον Γερμανό πρόεδρο, ωστόσο δεν ανέφεραν το περιεχόμενό του.
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