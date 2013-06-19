«Δεν δόθηκαν από εμένα οι διευκρινίσεις για την απόφαση του ΣτΕ» δηλώνει ο Κ. Μενουδάκος -Τι απαντά το ΑΠΕ

Διαψεύδει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κ. Μενουδάκος ότι οι οδηγίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής της προσωρινής διαταγής του για την ΕΡΤ δόθηκαν από τον ίδιο.Από την πλευρά του το ΑΠΕ – ΜΠΕ που μετέδωσε πρώτο τις «διευκρινήσεις», με ανακοίνωσή του καλύπτει τον ρεπόρτερ ενώ αφήνει αιχμές.

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες και τις διαψεύσεις για την είδηση περί διευκρινίσεων του προέδρου του ΣτΕ, Κ. Μενουδάκου, για την ΕΡΤ δίνει με ανακοίνωση του το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην οποία καλύπτει τον ρεπόρτερ που υπέγραφε το τηλεγράφημα αφήνοντας παράλληλα αιχμές.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΕ -ΜΠΕ:

«Το δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπό τον τίτλο «Νέες διευκρινίσεις για την προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ, Κ. Μενουδάκου, σχετικά με την ΕΡΤ», είναι προϊόν ρεπορτάζ και φέρει υπογραφή συντάκτη μας, τον οποίο περιβάλλουμε με πλήρη εμπιστοσύνη.

Η μη δημοσιοποίηση θα συνιστούσε καθαρή λογοκρισία, κάτι που αντίκειται στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Εξάλλου, για το περιεχόμενο του μηνύματος δεν ευθύνεται ποτέ ο ταχυδρόμος…»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας διέψευσε ότι οι οδηγίες ως προς τον τρόπο εφαρμογής της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ για την ΕΡΤ δόθηκαν από τον ίδιο. Αργά το βράδυ της Τρίτης δήλωσε ότι σχόλια και διευκρινίσεις που διατυπώνονται σχετικά με την προσωρινή διαταγή δεν προέρχονται από τον ίδιο, αλλά ενδεχομένως από άλλους δικαστικούς και νομικούς κύκλους.



Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο επίμαχο δημοσίευμα, πως «σήμερα, από πλευράς του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δόθηκαν ορισμένες εξηγήσεις – ερμηνείες για την επίμαχη προσωρινή διαταγή του κ. Μενουδάκου»



«Όμως –συνέχιζε το δημοσίευμα- ορισμένοι σύμβουλοι Επικρατείας συνδύαζαν το άνοιγμα του σήματος της ΕΡΤ με την απόφαση των δύο συναρμοδίων υπουργών για την τοποθέτηση προσωπικού προσωρινής λειτουργίας της κρατικής τηλεόρασης. Μάλιστα, θεωρούσαν την καθυστέρηση της άρσης του «μαύρου» της ΕΡΤ δικαιολογημένη, καθώς, όπως έλεγαν αργά χθες το βράδυ, εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή του κ. Μενουδάκου και δεν υπήρξε ο απαιτούμενος χρόνος».



Και συμπήρωνε: «Τέλος, οι δικαστές επανέλαβαν ότι η προσωρινή διαταγή του κ. Μενουδάκου δεν περιλαμβάνει τα τρία μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και τους εργαζόμενους στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση», καθώς η «τύχη τους» θα καθοριστεί από τον διαχειριστή, που θα οριστεί από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς».