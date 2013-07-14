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14.07.2013 07:45

Μπέλφαστ: Προτεστάντες διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

14.07.2013 07:45
Μπέλφαστ: Προτεστάντες διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς - Media

Αναταραχές σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ. Η αστυνομία της πόλης δέχθηκε επίθεση με βόμβες μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα από προτεστάντες διαδηλωτές.
 

Αναταραχές σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ. Η αστυνομία της πόλης δέχθηκε επίθεση με βόμβες μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα για δεύτερη νύχτα χθες στη διάρκεια νέων ταραχών από προτεστάντες διαδηλωτές.
 
Την προηγουμένη, 32 αστυνομικοί και ένας βουλευτής τραυματίσθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων της αστυνομίας με τους προτεστάντες διαδηλωτές. Νεαροί προτεστάντες, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, συμμετείχαν στις ταραχές στο βόρειο Μπέλφαστ. Η αστυνομία απάντησε ανοίγοντας πυρ με πλαστικές σφαίρες και κάνοντας χρήση αντλιών νερού.
 
Παρόλα αυτά η χθεσινή νύχτα ήταν λιγότερο βίαιη από την προηγουμένη, όταν το πλήθος επιτέθηκε στην αστυνομία με βόμβες μολότοφ, πέτρες, κροτίδες, ακόμα και με σπαθιά.
 
Πάνω από 600 αστυνομικοί από την Αγγλία είχαν αναπτυχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία λόγω των επεισοδίων που σημειώνονται κάθε χρόνο στην παρέλαση της 12ης Ιουλίου, με την οποία κορυφώνονται οι πορείες των προτεσταντών που οργανώνει το τάγμα της Οράγγης.
 
Περίπου 400 επιπλέον αστυνομικοί έφθασαν χθες στο Μπέλφαστ λόγω των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη νύχτα.
 
Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν αστυνομικοί έστησαν οδόφραγμα για να εμποδίσουν τους προτεστάντες να περάσουν από την καθολική συνοικία στο βόρειο τμήμα της πόλης για να αποφευχθούν επεισόδια.
 
Οι πορείες των προτεσταντών οργανώνονται παραδοσιακά κάθε χρόνο και κορυφώνονται με την παρέλαση της 12ης Ιουλίου, επέτειο της νίκης του προτεστάντη βασιλιά Γουλιέλμου ΙΙΙ επί του καθολικού αντιπάλου του Ιακώβου ΙΙ στη μάχη του Μπόιν το 1690.

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