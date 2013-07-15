Όταν ο Έλβις συνάντησε τον Νίξον

Η μυστική συνάντηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Νίξον με τον άτακτο «βασιλιά» του ροκ εν ρολ έγινε κρυφά στον Λευκό Οίκο.Ο Έλβις ζητούσε απεγνωσμένα ένα σήμα της Δίωξης Ναρκωτικών. Φυσικά το πήρε.

Οι δύο αυτές θρυλικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα συναντήθηκαν στο περίφημο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 21 Δεκεμβρίου του 1970. Ήταν τέσσερα χρόνια πριν από την παραίτηση του Ρεπουμπλικανού Ρίτσαρντ Νίξον λόγω του πολύκροτου σκανδάλου του Γουότεργκεϊτ.

Το χρονικό της μυστήριας συνάντησης ξεκινάει λίγες μέρες νωρίτερα στο αρχοντικό του Έλβις, στο Μέμφις του Τενεσί. Ο τραγουδιστής σκόπευε να ξοδέψει, εκείνη την εποχή, περισσότερα από 100.000 δολάρια για «δώρα Χριστουγέννων». Και τι εννοούσε ο βασιλιάς «δώρα»; Τριάντα δύο περίστροφα και δέκα αμάξια Mercedes-Benz. Η γυναίκα του Πρισίλα αλλά και ο πατέρας του Βέρνον αντέδρασαν στα καπρίτσια του. Και ο Έλβις, ο οποίος δεν δεχόταν να απολογηθεί σε κανέναν, άρπαξε την πρώτη πτήση, με προορισμό την Ουάσιγκτον. Παρόλο που έκανε check in σ’ ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Βαρέθηκε και ξαναέφυγε με το επόμενο αεροπλάνο για το Λος Άντζελες στις 3 τα ξημερώματα.

Είχε παρέα τα όπλα του

Ο Έλβις, όμως, δεν συνήθιζε να ταξιδεύει «μόνος» του. Μαζί του μετέφερε κάνα δυο όπλα και μία μοναδική στο είδος της προσωπική συλλογή. Είχε διάφορα αυθεντικά σήματα αστυνομίας, από αυτά που βλέπουμε στις αμερικανικές ταινίες να επιδεικνύουν οι αστυνομικοί. Του έλειπε, όμως, ένα: το σήμα της Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών της Ουάσιγκτον. Το αναζητούσε απελπισμένα γιατί «αντιπροσώπευε γι’ αυτόν την απόλυτη εξουσία» έχει πει η Πρισίλα. Με αυτό θα επισκεπτόταν οποιαδήποτε χώρα νόμιμα, με οποιοδήποτε όπλο και ναρκωτική ουσία επιθυμούσε. Ύστερα από δύο μέρες στο Λος Άντζελες, ο Έλβις ζήτησε από τον βοηθό του να τον συνοδεύσει και πάλι πίσω στην Ουάσιγκτον. Προφανώς, η απόκτηση του σήματος δεν τον άφηνε σε ησυχία.

Το γράμμα στον Νίξον

«Κύριε, θέλω και μπορώ να είμαι στις υπηρεσίες σας για να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο τη χώρα μου» έγραφε την ώρα της πτήσης στο γράμμα με κατακόκκινα μάτια, όπως περιγράφει ο βοηθός του. Το αντάλλαγμα φυσικά θα ήταν το πολυπόθητο σήμα. Έπειτα άνοιξε τον φάκελο, το έβαλε μέσα και σημείωσε το όνομα του προέδρου. Θα παρέμενε σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας για όσο χρειαζόταν, με το ψευδώνυμο Τζον Μπάροους.

Ήταν 6.30 το πρωί όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο και η λιμουζίνα τους κατευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο. Άφησε το γράμμα στην είσοδο και, πριν το ξενοδοχείο, σταμάτησε στο τμήμα της Δίωξης, όπου ο αρμόδιος διευθυντής αρνήθηκε ρητά να του παραχωρήσει το σήμα.

Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός του Νίξον και φανατικός θαυμαστής του Έλβις διάβαζε το γράμμα που είχε αφήσει νωρίτερα ο Πρίσλεϊ στον Λευκό Οίκο. Ήταν θέμα χρόνου για να πείσει τους ανωτέρους του. Ο Έλβις ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Νίξον, το απόγευμα. Γρήγορα, φόρεσε ένα μοβ βελούδινο κοστούμι, μια ζώνη με μία τεράστια χρυσή αγκράφα, πορφυρένια γυαλιά και πήρε και ένα 45άρι Colt… για δώρο στον πρόεδρο.

Φαρμάκι για τους Μπιτλς

«Ο Λευκός Οίκος αρχικά του προκάλεσε δέος» θυμάται ο βοηθός του Νίξον, «αλλά προσαρμόστηκε αμέσως». Όταν ο φωτογράφος άρχισε να απαθανατίζει τη στιγμή, Έλβις και Νίξον έσφιξαν τα χέρια. Η συνομιλία τους δεν καταγράφηκε ποτέ διότι το διαβόητο σύστημα ηχογράφησης του προέδρου δεν είχε ακόμα εγκατασταθεί. Αντ’ αυτού κρατούσε σημειώσεις ο βοηθός του. Μεταξύ άλλων, ο Πρίσλεϊ εξέφρασε την άποψη πως οι Μπιτλς προωθούν την αντι-αμερικανική κουλτούρα ενώ ο πρόεδρος του απάντησε πως η χρήση ναρκωτικών προάγει μία κουλτούρα αντίθετη με αυτή της Αμερικής.

«Είμαι στο πλευρό σου» είπε ο Έλβις στον Νίξον. Εκείνος κοίταξε τον βοηθό του και τον ρώτησε αν μπορούν να του χαρίσουν το σήμα. Η απάντηση ήταν καταφατική. Ο Έλβις με μία αυθόρμητη χειραψία ευχαρίστησε θερμά και αγκάλιασε τον πρόεδρο.

Πριν αποχωρήσουν από το Οβάλ Γραφείο, ο Νίξον χάρισε στον βοηθό και στον σωματοφύλακα του Έλβις δύο ζευγάρια μανικετόκουμπα με τη στάμπα του Λευκού Οίκου. «Κύριε πρόεδρε, έχουν και γυναίκες» είπε χαριτωμένα ο Έλβις και ο πρόεδρος τους έδωσε δύο ακόμα καρφίτσες με την ίδια στάμπα για τις συζύγους. Και το δικό του δώρο; Το παρέλαβε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια του δείπνου. Είχε πια το ολόδικό του σήμα Διώξης Ναρκωτικών.

Ύστερα από παράκληση του Πρίσλεϊ, η συνάντησή τους έμεινε κρυφή. Όχι για πολύ. Έναν μόλις χρόνο αργότερα ένας αρθογράφος στο Σικάγο δημοσίευσε την ιστορία, με τίτλο: «O Πρίσλεϊ παίρνει το σήμα της Δίωξης Ναρκωτικών». Μια ιστορία, όμως, για την οποία τότε ελάχιστοι φάνηκαν να ενδιαφέρονται.

