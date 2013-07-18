Θέμα Κουκουλόπουλου μετά το «όχι» του

Την ώρα που ο Ευ. Βενιζέλος κατά την σημερινή συνάντηση του με τον Γ. Παπανδρέου επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ βενιζελικών – παπανδρεϊκών, ένα σοβαρό πρόβλημα παρουσιάζεται με τον υπαρχηγό, του Πάρι Κουκουλόπουλο .

Την ώρα που ο Ευ. Βενιζέλος κατά την σημερινή συνάντηση του με τον Γ. Παπανδρέου επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ βενιζελικών – παπανδρεϊκών, ένα σοβαρό πρόβλημα παρουσιάζεται με τον υπαρχηγό του, Πάρι Κουκουλόπουλο . Ο πιο έμπιστός του, ίσως, βουλευτής βρίσκεται αυτή, τη στιγμή στο στόχαστρο όλων των βουλευτών και τοι ιδίου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.



Δύο χθεσινοβραδινές κινήσεις του, ήταν αυτές που προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα που έφτασε μέχρι το σημείο το Μέγαρο Μαξίμου να απειλεί με εκλογές, όπως είπε ο κ. Μπαλτάκος, γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, αμέσως μετά την παρέμβαση Κουκουλόπουλου στη Βουλή, με την οποία ζητούσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει πίσω το άρθρο 81 για τη διάλυση της δημοτικής αστυνομίας.



«Υπάρχουν και οι εκλογές» είπε με νόημα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Μπαλτάκος, θεωρώντας ότι η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ αποτελούσε αιφνίδια μεταστροφή, στο θέμα της δημοτικής αστυνομίας, ολόκληρου του κόμματος.



Η δεύτερη κίνησή του, ήταν να καταψηφίσει τελικά το άρθρο 81. Η στάση του προκάλεσε την οργή του Ευ. Βενιζέλου αλλά και διαμαρτυρίες από τους υπόλοιπους βουλευτές που ψήφισαν, όπως λένε, «με πόνο ψυχής για μια ακόμα φορά επαχθέστατα μέτρα».



Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδ. Κωνσταντινόπουλος αλλά και ο βουλευτής Γ. Ντόλιος αναγνώρισαν ότι υπάρχει ζήτημα από την παραμονή του κ. Κουκουλόπουλου στη θέση του κοιινοβουλειτκού εκπροσώπου. «Δεν μπορεί να μείνει σε αυτήν τη θέση όταν δεν πιστεύει στην πολιτική που ασκούμε» είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ ο Πάρις Κουκουλόπουλος δεν προτίθεται να φτάσει την κρίση στα άκρα και θα διευκολύνει τον κ. Βενιζέλο παραιτούμενος, ώστε να μην ανακοινωθεί η αντικατάσταση του ως απόφαση του κόμματος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Βενιζέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιτιμήσει αυστηρά τον κ. Κουκουλόπουλο για τη στάση που κράτησε στην επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αφού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώντας κοινοβουλευτικά το κόμμα μετέφερε προσωπικές του απόψεις.



Η τραγική ειρωνεία ήταν ότι ο κ. Κουκουλόπουλος είχε προταθεί από τον κ. Βενιζέλο για τη θέση του υπ. Εσωτερικών, πρόταση που δεν αποδέχθηκε ο κ. Σαμαράς διότι ήθελε να μείνει το υπουργείο στα χέρια της ΝΔ. Του προτάθηκε στη συνέχεια να είναι αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, θέση που αρνήθηκε και έκτοτε ψυχράνθηκαν οι σχέσεις του με τον κ. Βενιζέλο. Κανείς στο ΠΑΣΟΚ όμως δεν περίμενε να έρθει τόσο σύντομα η ρήξη.



Το πρόβλημα είναι όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεμείνει από κοινοβουλευτικές εφεδρείες, αφού έμπειρα και δυναμικά στελέχη του απορροφήθηκαν στην κυβέρνηση, ενώ όσοι έχουν παραμείνει στη Βουλή φαίνονται απρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που λόγω συνθηκών μετατρέπεται σε απολογητή της κυβέρνησης.



Να σημειωθεί ότι ο κ. Βενιζέλος, σε ένα δείγμα αβρότητας και άρσης του ψυχροπολεμικού κλίματος, προσκάλεσε σήμερα τον Γ. Παπανδρέου στο υπ. Εξωτερικών.



Το θέμα δημοσιοποίησε το γραφείο του κ. Παπανδρέου και σύμφωνα με πληροφορίες κύριο θέμα της συζήτησης είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό ενόψει και της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του κ. Βενιζέλου αύριο στη Άγκυρα.



Να σημειώσουμε τέλος ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες από την Ουάσινγκτον ότι η κυβέρνηση Ομπάμα κινείται πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να ξεπαγώσουν οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών για το κυπριακό θέμα που αναμένεται να τεθεί με επιτάσεων και στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Σαμαρά στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ στις 8 Αυγούστου.