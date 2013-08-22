Μπους και Ρέιγκαν στήριζαν το Νίξον για το Γουότεργκεϊτ

Δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι τελευταίες μυστικές καταγραφές συνομιλιών του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στον Λευκό Οίκο διάρκειας 340 ωρών, που καλύπτουν την περίοδο από τις 9 Απριλίου μέχρι και τις 12 Ιουλίου 1973, η οποία χαρακτηρίσθηκε από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, τις εξελίξεις του σκανδάλου Γουότεργκέϊτ, την σινο-αμερικανική προσέγγιση και την ύφεση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ενωση.

Αν και οι περισσότερες συνομιλίες που αφορούν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κατά το παρελθόν, το ηχογραφημένο υλικό που αποδεσμεύθηκε χθες από την Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Καταγραφών θα δώσει την ευκαιρία στους ιστορικούς να καταγράψουν δύο τηλεφωνήματα που έλαβε ο Ρίτσαρντ Νίξον την 30ή Απριλίου, την ημέρα της ομιλίας του κατά την οποία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στις μυστικές παρακολουθήσεις των γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος στο Γουότεγκεϊτ, την ώρα που στελέχη του Λευκού Οίκου παραιτούνταν ή απομακρύνονταν, ενώ η επιτροπή της Γερουσίας συνέχιζε πυρετωδώς τη διερεύνηση του σκανδάλου που θα οδηγούσε στην παραίτησή του. Εκείνη την ημέρα, δύο μελλοντικοί πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν και ο Τζορτζ Μπους τηλεφώνησαν στον Νίξον για να τού εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ το 1968 και επανεξελέγη το 1972, είχε εγκαταστήσει τον Φεβρουάριο 1971 μυστικό σύστημα καταγραφής συνομιλιών και τηλεφωνικών επαφών στο εσωτερικό πολλών αιθουσών του Λευκού Οίκου, θέλοντας να δημιουργήσει προσωπικό αρχείο όλων των συνομιλιών του για να παραδοθεί στην Ιστορία. Το Οβάλ Γραφείο ήταν εξοπλισμένο με επτά μικρόφωνα. Σύστημα καταγραφής είχε επίσης εγκατασταθεί στο Καμπ Ντέιβιντ.

Η ύπαρξη του συστήματος αυτού αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής έρευνας της Γερουσίας, στις 16 Ιουλίου 1973. Δύο ημέρες αργότερα, ο γενικός γραμματέας του Λευκού Οίκου έδινε εντολή για την αποσύνδεση των μικροφώνων. Στις 8 Αυγούστου 1974, ο Ρίτσαρντ Νίξον, υπό την απειλή της καθαίρεσης από το Κονγκρέσο, αναγκάσθηκε να ανακοινώσει την παραίτησή του από την προεδρία.

Καταγραφές συνομιλιών διάρκειας 700 ωρών του "συστήματος Νίξον" δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για λόγους εθνικής ασφαλείας.