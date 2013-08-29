Η κεντρική καπναποθήκη της Philip Morris για όλη την Ευρώπη στο Αγρίνιο

Με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαράς συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Παπαστράτος», Νίκος Θεοφιλόπουλος, για να του ανακοινώσει τα σχέδια της μητρικής Philip Morris για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της στο Αγρίνιο.

Με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαράς συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Παπαστράτος», Νίκος Θεοφιλόπουλος, για να του ανακοινώσει τα σχέδια της μητρικής Philip Morris για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της στο Αγρίνιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, η οποία ανήκει στην πολυεθνική Philip Morris, ανακοίνωσε ότι 15.000 τόνοι καπνού θα είναι αποθηκευμένοι στις αποθήκες της «Παπαστράτος» στην Αιτωλοακαρνανία και θα τροφοδοτούν όλη την Ευρώπη.

Η Philip Morris, έχει αποφασίσει να απορροφήσει το 50% της ελληνικής παραγωγής καπνών για την επόμενη τριετία. Εκτιμάται ότι ετησίως θα διακινούνται περί τα 2.500 κοντέινερς, είτε μέσω του λιμανιού του Πειραιά είτε οδικώς μέσω Ιταλίας.

Α. Σαμαράς: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία



Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Philip Morris Νίκο Θεοφιλόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου.



«Αυτή η επέκταση των δραστηριοτήτων μαζί με αυτή την καινούργια επένδυση της Philip Morris αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί μια ισχυρότατη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, την οποία την θεωρούμε όπως καταλαβαίνετε πολυσήμαντη», είπε, και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν σταματάει εδώ εμείς θα θελήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για να κάνουμε την πατρίδα μας έναν υγιή επενδυτικό προορισμό».



Ν. Θεοφιλόπουλος: Χώρα στρατηγικής σημασίας η Ελλάδα



Από την πλευρά του ο κ. Θεοφιλόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «για την Philip Morris International η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα στρατηγικής σημασίας για τα καπνά ανατολικού τύπου. Σε συνέχεια της συμφωνίας που υπογράψαμε τον Φεβρουάριο προχωράμε τώρα στη μετατροπή των αποθηκών μας στο Αγρίνιο σε κεντρικές αποθήκες καπνών και διανομής για την Philip Morris International για όλη την Ευρώπη».









