Βενετία: Αργυρός Λέων για “Miss Violence” και Αλέξανδρο Αβρανά

Η ελληνική ταινία "Miss Violence" του Αλέξανδρου Αβρανά βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα, το δεύτερο πιο σημαντικό βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Θέμης Πάνου απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.

Ο Χρυσός Λέοντας δόθηκε στο ντοκιμαντέρ "Sacro Gra" του Ιταλού σκηνοθέτη Τζιανφράνκο Ρόσι, το οποίο αναφέρεται στα άγνωστα και ποιητικά πρόσωπα που ζουν γύρω από την περιφερειακή λεωφόρο της Ρώμης, την "GRA".

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής δόθηκε στον Κινέζο Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ για το Jiaoyou (Αδέσποτα Σκυλιά), την ιστορία ενός άστεγου πατέρα και των δύο παιδιών του που αναγκάζονται να περιπλανώνται στους δρόμους της Ταϊπέι στην Ταϊβάν.