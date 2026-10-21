ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Πέντε βραβεία στα Supermarket Awards 2026 για τη βιωσιμότητα και το ψηφιακό marketing

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Πέντε διακρίσεις στα Supermarket Awards 2026 απέσπασε η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, με τις βραβεύσεις να επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την εμπορική επικοινωνία και την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για την προβολή των προϊόντων της.

Η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών έλαβε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο βραβείο, καθώς και την ειδική διάκριση «Top Rated», κατά τη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Οι διακρίσεις αφορούν τόσο τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσο και τη στρατηγική marketing που ακολουθεί η επιχείρηση.

Το πρώτο Gold απονεμήθηκε στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) & Περιβάλλον», αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική διάσταση της δραστηριότητας της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC.

Η συγκεκριμένη βράβευση συνδέεται με έναν τομέα που αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς η διαχείριση των φυσικών πόρων, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν πλέον βασικές παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, η ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας συνδέεται τόσο με τις απαιτήσεις της αγοράς όσο και με την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας.

Το δεύτερο χρυσό βραβείο απέσπασε η εταιρεία στην κατηγορία «Στρατηγική Social Media & Ψηφιακό Marketing», για την επικοινωνιακή στρατηγική που αναπτύχθηκε γύρω από τα Ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη.

Για την ίδια στρατηγική απονεμήθηκε και η ειδική διάκριση «Top Rated» στην ενότητα «Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-food)».

Οι δύο βραβεύσεις αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η ΜΑΚΒΕΛ στην αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών, ιδιαίτερα για την επικοινωνία προϊόντων που απευθύνονται σε καταναλωτές με συγκεκριμένες διατροφικές προτιμήσεις.

Η παρουσία της εταιρείας στη φετινή διοργάνωση συμπληρώθηκε από δύο ακόμη βραβεία: το Silver στην κατηγορία «Marketing & Επικοινωνία» και το Bronze στην κατηγορία «Στρατηγική Media & Ψηφιακό Marketing», αμφότερα για τα Ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ.

Οι πέντε διακρίσεις αποτυπώνουν δύο βασικούς άξονες της δραστηριότητας της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: την περιβαλλοντική διαχείριση στη βιομηχανική παραγωγή και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας με την αγορά.

Σε έναν κλάδο με έντονο ανταγωνισμό και διαρκείς αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, η διαφοροποίηση των προϊόντων και η αποτελεσματική προβολή τους αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Για τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, η φετινή παρουσία στα Supermarket Awards συνδέεται με την προσπάθεια συνδυασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας των προϊόντων της.

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