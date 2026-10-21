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21.10.2026 08:05

GEP: Η ασφάλεια στην εργασία απαιτεί πρόληψη και όχι μόνο συμμόρφωση με τη νομοθεσία πλέον

21.10.2026 08:05
ger trikala

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Η ανάγκη να περάσουν οι επιχειρήσεις από την τυπική εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Τρικάλων, στις 15 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή στελεχών της GEP.

Η εκδήλωση, με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια με επίκεντρο τον άνθρωπο: Από την ευθύνη στη συμμόρφωση και την πρόληψη», ανέδειξε τη σημασία της προστασίας των εργαζομένων, της έγκαιρης αναγνώρισης των επαγγελματικών κινδύνων και της ενσωμάτωσης της ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τον διάλογο άνοιξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της διάδοσης τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας.

Γιώργος Λαμπρινός: Η ασφάλεια είναι κουλτούρα και στάση ζωής

Την ανθρώπινη διάσταση της Υγείας και Ασφάλειας ανέδειξε ο Γιώργος Λαμπρινός, πρόεδρος του ΠΑΣΥΜΕΠ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GEP, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία από ατυχήματα δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως ανέφερε, η πρόληψη πρέπει να αποτελεί καθημερινή πρακτική, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην προσωπική ζωή, καθώς οι κίνδυνοι δεν σταματούν με τη λήξη του ωραρίου.

«Η Υγεία και Ασφάλεια περιλαμβάνει διαδικασίες, κανονισμούς και νομοθεσία, αλλά πάνω από όλα είναι κουλτούρα και στάση ζωής», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαρκούς ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και η καλλιέργεια συμπεριφορών που συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πρόληψη συνδέεται με την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

Στην επιχειρηματική διάσταση της Υγείας και Ασφάλειας επικεντρώθηκε ο Αλέξανδρος Σοφιανόπουλος, γενικός διευθυντής της GEP, ο οποίος ανέδειξε τη σύνδεση της αποτελεσματικής πρόληψης με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων, όπως εξήγησε, δεν προστατεύει μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της εταιρικής φήμης και στον περιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα περιστατικά.

Για τον λόγο αυτό, η Υγεία και Ασφάλεια χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού και όχι ως μια μεμονωμένη υποχρέωση συμμόρφωσης.

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Πριμηκύριος, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος Τεχνικών Ασφαλείας της GEP, παρουσίασε τις πρακτικές παραμέτρους της πρόληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων, στον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων και στην έγκαιρη εφαρμογή τεχνικών μέτρων προστασίας.

Το βασικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι η ουσιαστική ασφάλεια προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια, εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και διοικήσεων, ώστε η πρόληψη να αποκτήσει μόνιμη θέση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

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