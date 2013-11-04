Πρόεδρος πήγε στο γήπεδο με… αλεξίπτωτο! (Video)

Εκεί που νομίζαμε πως τα έχουμε δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έρχεται ένας πρόεδρος ομάδας από τον… ουρανό να γκρεμίσει όλη την κοσμοθεωρία μας!

Εκεί που νομίζαμε πως τα έχουμε δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έρχεται ένας πρόεδρος ομάδας από τον… ουρανό να γκρεμίσει όλη την κοσμοθεωρία μας!



Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Ντάσιο, ιδιοκτήτη της ψησταριάς «Θράκα» και προέδρου της ομάδας Ολυμπιακός Πατρών. Ο πρόεδρος αποφάσισε πραγματικά να κλέψει τις εντυπώσεις και έτσι προσγειώθηκε στο γήπεδο «Ανδρέας Κάνιστρας» με το… αλεξίπτωτό του, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του με το Μετόχι.



Μάλιστα, σύμφωνα με το dete.gr ο εν λόγω πρόεδρος έχει γραφτεί μέχρι και στο βιβλίο Γκίνες για το μεγαλύτερο… γύρο – σουβλάκι του κόσμου το οποίο και μοίρασε σε χιλιάδες Πατρινούς μετά την καταγραφή του ρεκόρ.