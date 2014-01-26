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26.01.2014 07:12

Καθολική Εκκλησιά: «Η Ευρώπη – φρούριο οδηγεί σε ανθρώπινες τραγωδίες»

26.01.2014 07:12
Καθολική Εκκλησιά: «Η Ευρώπη - φρούριο οδηγεί σε ανθρώπινες τραγωδίες» - Media

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Να βρει «βιώσιμες λύσεις ειρήνης και ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης των μεταναστών προκειμένου να μην μετράμε αθώα θύματα» καλεί την Ευρώπη η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας.

 
Να βρει «βιώσιμες λύσεις ειρήνης και ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης των μεταναστών προκειμένου να μην μετράμε αθώα θύματα» καλεί την Ευρώπη η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας.
 
«Η ανθρώπινη τραγωδία στη Λαμπεντούζα είναι πρόσφατη. Δεκάδες μετανάστες από την Αφρική πνίγηκαν αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει στη Μεσόγειο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Καθολική Εκκλησία και επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε ο Πάπας Φραγκίσκος από το νησί της Λαμπεντούζα προκειμένου να μην ξανασυμβούν τέτοια τραγικά γεγονότα.
 
«Δυστυχώς η έκκληση του Πάπα δε βρήκε αποδέκτες. Η επικίνδυνη τακτική των «άτυπων επαναπροωθήσεων» που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των προσφύγων και παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα φαίνεται ότι είναι «η λύση» που έχει επιλεγεί από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για να ελεγχθεί «η παράνομη μετανάστευση», παρόλο που δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να φύγει κάποιος από εμπόλεμες περιοχές  όπως το Αφγανιστάν και η Συρία» καταλήγει η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας.
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