Στην Τράπεζα Πειραιώς περνά το «Ερρίκος Ντυνάν»

Ένα αποφασιστικό βήμα για την απεμπλοκή του «Ερρίκος Ντυνάν» από τα δεκάδες προβλήματά του έγινε τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολύπαθο νοσοκομείο πέρασε στον έλεγχο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τη μεταβίβαση δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ που είχε συναφθεί με τη Marfin Polular Bank στην Κύπρο.
Το δάνειο αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όταν ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της κυπριακής τράπεζας κι έτσι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της μεταβίβασής της, τις τελευταίες ημέρες.
Μετά τη χρηματοδότηση, οι διαδικασίες για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου θα εξελιχθούν ταχύτατα και θα ρυθμιστούν οι παλαιότεροι δανεισμοί, καθώς το «Ερρίκος Ντυνάν» έχει πίστωση από τους προμηθευτές του και τους πιστωτές του ως το τέλος του μήνα, με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικυρωμένη από την Ολομέλεια της Βουλής, για ανάσχεση κατασχέσεων τουλάχιστον έως τις 31.1.2014, αλλά και χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας ως την ίδια ημερομηνία.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δρομολογηθεί και η είσοδος νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών.
Το γεγονός της μεταβίβασης του νοσοκομείου στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς, πάντως, επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια νέα σελίδα για το νοσοκομείο».
Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, πάντως, επέτρεψε ήδη να καταβληθούν στους εργαζομένους δύο από τους οφειλόμενους μισθούς – ενός και πλέον έτους – ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται κι άλλες πληρωμές, αλλά και σταδιακή διευθέτηση όλων των τεράστιων οφειλών του νοσοκομείου, οι οποίες ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Οφειλές που απείλησαν πολλές φορές, μέχρι σήμερα, το νοσοκομείο με λουκέτο, αλλά και τους εργαζομένους που ζούσαν εδώ και έναν χρόνο με τον φόβο και την αγωνία της ανεργίας.
Το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» υπάγεται σε ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας, δηλαδή ανήκει εξ ολοκλήρου στο ομώνυμο Κοινωφελές Ίδρυμα – ΝΠΙΔ, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έτσι, νέος πρόεδρος ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο πρόεδρος του ΕΕΣ πρέσβης
Διονύσης Κοδέλλας και αντιπρόεδρος ο τέως διευθυντής Δικτύου της Alpha Bank Ιωάννης Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι, επίσης, αντιπρόεδρος του ΕΕΣ. Ωστόσο, αυτό είναι προσωρινό συμβούλιο, καθώς εκκρεμεί η τελική απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Το σημερινό προσωρινό σχήμα του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Διονύσης Κοδέλλας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαλανόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σοφία Στάικου
Γεν. Γραμματέας: Ευαγγελία Βελέντζα – Ζουρούδη
Ταμίας: Δέσποινα Λασκαρίδου ◆ Έφορος Υλικού: Δρ Αντώνης Αυγερινός
