ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 18:08
29.01.2014 22:00

Στην Τράπεζα Πειραιώς περνά το «Ερρίκος Ντυνάν»

29.01.2014 22:00
oldphotosdynan1391023621.jpg

Ένα αποφασιστικό βήμα για την απε­μπλοκή του «Ερρίκος Ντυνάν» από τα δε­κάδες προβλήματά του έγινε τις τελευταί­ες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολύπαθο νοσοκομείο πέρασε στον έλεγ­χο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

 
Ένα αποφασιστικό βήμα για την απε­μπλοκή του «Ερρίκος Ντυνάν» από τα δε­κάδες προβλήματά του έγινε τις τελευταί­ες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολύπαθο νοσοκομείο πέρασε στον έλεγ­χο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με­τά τη μεταβίβαση δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ που είχε συναφθεί με τη Marfin Polular Bank στην Κύπρο.
 
Το δάνειο αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όταν ο όμι­λος της Τράπεζας Πειραιώς απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της κυπριακής τράπεζας κι έτσι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της μεταβίβασής της, τις τελευταίες ημέρες.
 
Μετά τη χρηματοδότηση, οι διαδικασί­ες για την ομαλή λειτουργία του νοσοκο­μείου θα εξελιχθούν ταχύτατα και θα ρυθ­μιστούν οι παλαιότεροι δανεισμοί, καθώς το «Ερρίκος Ντυνάν» έχει πίστωση από τους προμηθευτές του και τους πιστωτές του ως το τέλος του μήνα, με πράξη Νο­μοθετικού Περιεχομένου επικυρωμένη από την Ολομέλεια της Βουλής, για ανά­σχεση κατασχέσεων τουλάχιστον έως τις 31.1.2014, αλλά και χορήγηση ασφαλιστι­κής ενημερότητας ως την ίδια ημερομη­νία.
 
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορί­ες, αναμένεται να δρομολογηθεί και η εί­σοδος νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών.
 
Το γεγονός της μεταβίβασης του νοσο­κομείου στον έλεγχο της Τράπεζας Πει­ραιώς, πάντως, επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια νέα σελίδα για το νοσοκομείο».
 
Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρη­ματοδότησης, πάντως, επέτρεψε ήδη να καταβληθούν στους εργαζομένους δύο από τους οφειλόμενους μισθούς – ενός και πλέον έτους – ενώ τις επόμενες ημέ­ρες αναμένονται κι άλλες πληρωμές, αλλά και σταδιακή διευθέτηση όλων των τερά­στιων οφειλών του νοσοκομείου, οι οποί­ες ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Οφειλές που απείλησαν πολλές φορές, μέχρι σή­μερα, το νοσοκομείο με λουκέτο, αλλά και τους εργαζομένους που ζούσαν εδώ και έναν χρόνο με τον φόβο και την αγω­νία της ανεργίας.
 
Το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» υπά­γεται σε ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας, δηλαδή ανήκει εξ ολοκλήρου στο ομώνυ­μο Κοινωφελές Ίδρυμα – ΝΠΙΔ, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ­ρό. Έτσι, νέος πρόεδρος ορίστηκε με από­φαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο πρόεδρος του ΕΕΣ πρέσβης
Διονύσης Κοδέλλας και αντιπρόεδρος ο τέως διευθυντής Δικτύου της Alpha Bank Ιωάννης Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι, επίσης, αντιπρόεδρος του ΕΕΣ. Ωστόσο, αυτό είναι προσωρινό συμβούλιο, καθώς εκκρεμεί η τελική απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου από το Ειρηνοδι­κείο Αθηνών.
 
Το σημερινό προσωρινό σχήμα του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που συ­γκροτήθηκε σε σώμα στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος: Διονύσης Κοδέλλας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαλανόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σοφία Στάικου
Γεν. Γραμματέας: Ευαγγελία Βελέντζα – Ζουρούδη
Ταμίας: Δέσποινα Λασκαρίδου ◆ Έφορος Υλικού: Δρ Αντώνης Αυγερινός

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 18:07
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο Τσαγκαράκης: Του επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας

xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Χάρης Δούκας για τον Βοτανικό: Πότε τελειώνει το έργο, πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Σενάρια εμπλοκής των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο, ο Τραμπ «έδωσε» Μπιν Σαλμάν και Χέγκσεθ – Live οι εξελίξεις

