Στην Τράπεζα Πειραιώς περνά το «Ερρίκος Ντυνάν»

Ένα αποφασιστικό βήμα για την απε­μπλοκή του «Ερρίκος Ντυνάν» από τα δε­κάδες προβλήματά του έγινε τις τελευταί­ες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολύπαθο νοσοκομείο πέρασε στον έλεγ­χο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με­τά τη μεταβίβαση δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ που είχε συναφθεί με τη Marfin Polular Bank στην Κύπρο.



Το δάνειο αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όταν ο όμι­λος της Τράπεζας Πειραιώς απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της κυπριακής τράπεζας κι έτσι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της μεταβίβασής της, τις τελευταίες ημέρες.



Μετά τη χρηματοδότηση, οι διαδικασί­ες για την ομαλή λειτουργία του νοσοκο­μείου θα εξελιχθούν ταχύτατα και θα ρυθ­μιστούν οι παλαιότεροι δανεισμοί, καθώς το «Ερρίκος Ντυνάν» έχει πίστωση από τους προμηθευτές του και τους πιστωτές του ως το τέλος του μήνα, με πράξη Νο­μοθετικού Περιεχομένου επικυρωμένη από την Ολομέλεια της Βουλής, για ανά­σχεση κατασχέσεων τουλάχιστον έως τις 31.1.2014, αλλά και χορήγηση ασφαλιστι­κής ενημερότητας ως την ίδια ημερομη­νία.



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορί­ες, αναμένεται να δρομολογηθεί και η εί­σοδος νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών.



Το γεγονός της μεταβίβασης του νοσο­κομείου στον έλεγχο της Τράπεζας Πει­ραιώς, πάντως, επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια νέα σελίδα για το νοσοκομείο».



Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρη­ματοδότησης, πάντως, επέτρεψε ήδη να καταβληθούν στους εργαζομένους δύο από τους οφειλόμενους μισθούς – ενός και πλέον έτους – ενώ τις επόμενες ημέ­ρες αναμένονται κι άλλες πληρωμές, αλλά και σταδιακή διευθέτηση όλων των τερά­στιων οφειλών του νοσοκομείου, οι οποί­ες ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Οφειλές που απείλησαν πολλές φορές, μέχρι σή­μερα, το νοσοκομείο με λουκέτο, αλλά και τους εργαζομένους που ζούσαν εδώ και έναν χρόνο με τον φόβο και την αγω­νία της ανεργίας.



Το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» υπά­γεται σε ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας, δηλαδή ανήκει εξ ολοκλήρου στο ομώνυ­μο Κοινωφελές Ίδρυμα – ΝΠΙΔ, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ­ρό. Έτσι, νέος πρόεδρος ορίστηκε με από­φαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο πρόεδρος του ΕΕΣ πρέσβης

Διονύσης Κοδέλλας και αντιπρόεδρος ο τέως διευθυντής Δικτύου της Alpha Bank Ιωάννης Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι, επίσης, αντιπρόεδρος του ΕΕΣ. Ωστόσο, αυτό είναι προσωρινό συμβούλιο, καθώς εκκρεμεί η τελική απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου από το Ειρηνοδι­κείο Αθηνών.



Το σημερινό προσωρινό σχήμα του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που συ­γκροτήθηκε σε σώμα στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, έχει ως εξής:



Πρόεδρος: Διονύσης Κοδέλλας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαλανόπουλος

Αντιπρόεδρος: Σοφία Στάικου

Γεν. Γραμματέας: Ευαγγελία Βελέντζα – Ζουρούδη

Ταμίας: Δέσποινα Λασκαρίδου ◆ Έφορος Υλικού: Δρ Αντώνης Αυγερινός