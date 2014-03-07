ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:01
07.03.2014 09:42

H ελονοσία «σκαρφαλώνει» σε ολοένα μεγαλύτερα υψόμετρα

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία λόγω της κλιματικής αλλαγής, τόσο η ελονοσία θα κερδίζει έδαφος, κατακτώντας περιοχές πιο βορινές και πιο ορεινές, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.
 
Η μελέτη δείχνει ότι, με το πέρασμα του χρόνου, τα υψίπεδα και τα βουνά που σήμερα είναι προστατευμένα από την ελονοσία, θα γίνουν ευάλωτα, καθώς το παράσιτο της λοιμώδους νόσου θα «σκαρφαλώνει» σε ολοένα μεγαλύτερα υψόμετρα. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την παράλληλη τάση της ελονοσίας να κινείται σταδιακά από τον θερμότερο Νότο προς τον πιο κρύο Βορρά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια οικολογίας και εξελικτικής βιολογίας Μερσέντες Πασκουάλ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science", σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερ, μελέτησαν τις διαχρονικές εξάρσεις της ελονοσίας στα υψίπεδα της Αιθιοπίας και της Κολομβίας. Απομονώνοντας άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξάπλωση της ελονοσίας (προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών – φορέων, αντίσταση του πληθυσμού στα φάρμακα, διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων κ.α.), βρήκαν ότι χωρίς αμφιβολία τα περιστατικά της νόσου εμφανίζονται σε πιο μεγάλα υψόμετρα, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όταν, αντίθετα, το θερμόμετρο πέφτει για κάποια χρόνια, τότε υποχωρεί και η ελονοσία σε μικρότερα υψόμετρα.

