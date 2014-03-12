Τραπεζοκαθίσματα και χορευτικά δρώμενα σε Καλλιμάρμαρο και Στοά του Αττάλου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανοίγει ο δρόμος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς σε αρχαιολογικά μνημεία, όπως το Καλλιμάρμαρο και η Στοά του Αττάλου.

Ανοίγει ο δρόμος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς σε αρχαιολογικά μνημεία, όπως το Καλλιμάρμαρο και η Στοά του Αττάλου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της παραχώρησης των δύο αυτών μνημείων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεν από δύο ιδιωτικούς φορείς, τον Μάιο και τον Ιούνιο, έναντι αμοιβής.



Οι εκδηλώσεις της ιδιωτικής εταιρίας -προβολή στο Καλλιμάρμαρο και χορευτικό δρώμενο στη Στοά του Αττάλου- έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, υψηλού επιπέδου, όπως ειπώθηκε στο συμβούλιο, με επίκεντρο το ολυμπιακό ιδεώδες στην πρώτη και την κλασική μουσική στο δεύτερο. Ωστόσο, και οι δύο εκδηλώσεις πλαισιώνονται με δείπνο.



Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τα τραπεζοκαθίσματα θα στρωθούν σε έναν περιορισμένο χώρο κοντά στην είσοδο, στη δε Στοά του Αττάλου έξω από τις κιονοστοιχίες του μνημείου, μπροστά στο πλάτωμα που σχηματίζεται.



Το χορευτικό δρώμενο θα γίνει ανάμεσα στις δύο κιονοστοιχίες, στο τμήμα που είναι άδειο από αρχαία έργα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 άτομα.



Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο δράσεων ξένης επενδυτικής εταιρίας.

Επιπλέον, η Στοά του Αττάλου ζητήθηκε και από παγκόσμια οργάνωση επιχειρηματιών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πλαίσιο του συνεδρίου της.



Τι ειπώθηκε στο ΚΑΣ

Ο προβληματισμός αφορούσε πολλά επίπεδα: Αναστηλωμένα έργα, όπως τα δύο αυτά μνημεία, μπορούν να δέχονται ευκολότερα εκδηλώσεις που ξεφεύγουν από το καθαρά αρχαιολογικό ή και αθλητικό χαρακτήρα τους από ό,τι μνημεία που διατηρούν την αυθεντικότητά τους;



«Ο τόπος και ο αρχικός προορισμός είναι στοιχεία που διατηρούν την αξία τους, ανεξάρτητα αν ένα μνημείο είναι αυθεντικό ή όχι. Ότι σε εποχή παρακμής, μια άκρη του Παναθηναϊκού Σταδίου έγινε αρένα, αυτό δεν κάνει ελαστικότερη τη συνείδησή μας», ήταν η άποψη του καθηγητή Μανόλη Κορρέ, ο οποίος ήταν θετικός στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, αλλά όχι και του δείπνου εντός των μνημείων.



Είναι θεμιτό να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας, όπως έχει γίνει κι άλλες φορές στο παρελθόν (πολιτιστική πρωτεύουσα, ολυμπιάδα), αλλά όχι όταν ο φορέας είναι ιδιωτικός; «Θίγεται η ηθική υπόσταση του μνημείου.



Είναι διαφορετικό όταν οι εκδηλώσεις γίνονται από πλευράς ελληνικής πολιτείας από ό,τι όταν πραγματοποιούνται από ξένους ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, θα δημιουργηθεί προηγούμενο και για άλλα αντίστοιχα αιτήματα που στο παρελθόν δεν γίνονταν δεκτά», δήλωσε η διευθύντρια αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, που μαζί με τον Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τάχθηκαν κατά των εκδηλώσεων.



«Πρόκειται για υψηλού επιπέδου προτάσεις, με τους διοργανωτές να έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες σε μνημεία μεγάλων πρωτευουσών. Κάποια στιγμή το θέμα των παραχωρήσεων μνημείων από διάφορους φορείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από ό,τι παλιότερα. Φυσικά, ανάλογα και με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων», δήλωσε η διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Διβάρη – Βαλάκου.



Πιέσεις για την «αξιοποίηση» των αρχαίων μνημείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ασκούνται με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ο Αμερικανός Αρχαιολόγος Στέφεν Μίλερ ζήταγε από το υπουργείο Πολιτισμού να επιτραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν την ανάπτυξη, την προώθηση και τη φύλαξη ορισμένων μη εμπορικώς ανεπτυγμένων αρχαιολογικών χώρων και σε αντάλλαγμα να δοθεί στις εταιρείες ένα μέρος των εσόδων από την τουριστική κίνηση, συναντώντας θετική ανταπόκριση από τον αρμόδιο υπουργό Πάνο Παναγιωτόπουλο.

