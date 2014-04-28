Ελεύθερος ο Γιάννης Βούρος – Ορίστηκε τακτική δικάσιμος

Σε τακτική δικάσιμο που ορίστηκε για την 1η Σεπτεμβρίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), Γιάννης Βούρος, ο οποίος συνελήφθη, το πρωί, κατηγορούμενος για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ, του ΚΘΒΕ προς το ΙΚΑ.

Σύμφωνα, πάντως, με νομικό σύμβουλο του ΚΘΒΕ -που ασχολήθηκε με την υπόθεση- η οφειλή αυτή (αφορά τον Νοέμβριο του 2013) έχει τακτοποιηθεί προ ημερών και επομένως «δεν υπάρχει κανένα χρέος». Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν», εξηγώντας ότι το επίμαχο ποσό ήδη παρακρατήθηκε από το ΙΚΑ. Όπως ανέφερε, πριν από δύο εβδομάδες το ΚΘΒΕ έλαβε δόση που δικαιούται από την κρατική επιχορήγηση, από την οποία είχε ήδη παρακρατηθεί το ποσό που προοριζόταν για το Ίδρυμα.

Οι άνθρωποι του ΚΘΒΕ αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε παράλειψη από πλευράς υπηρεσιακών παραγόντων είτε του υπουργείου Πολιτισμού είτε του ΙΚΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΘΒΕ κάνει λόγο για παρεξήγηση μεταξύ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, αναφέροντας ότι «το ζήτημα προκλήθηκε παρά το γεγονός ότι όλες οι δόσεις του ΚΘΒΕ τακτοποιούνται κανονικά, εμπρόθεσμα, λόγω κακής συνεννόησης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΙΚΑ».

Ο Γ. Βούρος οδηγήθηκε το μεσημέρι στην εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Καρανίκα, η οποία, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η οποία τον συνέλαβε, απήγγειλε την προβλεπόμενη ποινική δίωξη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΚΘΒΕ, «αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και στάλθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προς την εισαγγελία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΙΚΑ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ αποχώρησε από τα δικαστήρια και ορίστηκε δικάσιμος».

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, ο Γ. Βούρος έκανε την εξής δήλωση: «Το θέμα δεν είναι μόνο η προσωπική μου ταλαιπωρία, η άνευ λόγου ταλαιπωρία ενός πολίτη. Το θέμα είναι τα βραδυφλεγή αντανακλαστικά και οι σκουριασμένοι μηχανισμοί του Δημοσίου που δεν είναι σε θέση να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας ως ΚΘΒΕ. Πορευόμαστε με συνέπεια και ευθύνη.

Ως διοίκηση και ως διεύθυνση του ΚΘΒΕ είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε μοχλό πίεσης προς το ΥΠΠΟΤ και το ΥΠΟΙΚ ώστε να απαλειφθούν τα χρέη προηγουμένων ετών που ταλανίζουν το ΚΘΒΕ, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές. Δεν είναι δυνατόν, την ώρα που ρυθμίζονται χρέη εκατομμυρίων ευρώ για άλλους φορείς το Κρατικό Θέατρο να ταλαιπωρείται από ένα λάθος και να αφήνεται στο έλεος παλαιοτέρων χρεών, που η σημερινή διοίκηση και διεύθυνση καμία σχέση δεν έχουν.

Δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώνεται η εικόνα του ΚΘΒΕ σε μια χρονιά που τα αποτελέσματα (αύξηση των θεατών κατά 39% και των εσόδων κατά 34% σε εποχή οικονομικής κρίσης!!!) δικαιώνουν την προσπάθεια εργαζομένων, διοίκησης και διεύθυνσης, που για πρώτη ίσως φορά προχωράμε με τέτοια σύμπνοια όλοι μαζί και μάλιστα σε καιρούς δύσκολους».