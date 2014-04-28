Oυκρανία: Πυροβόλησαν τον δήμαρχο του Χάρκοβο – Ακροδεξιοί χούλιγκαν επιτέθηκαν σε φιλορώσους διαδηλωτές (Video)

Επισήμως οι στρατιωτικές κινήσεις βρίσκονται σε ανάπαυση στην πολύπαθη Ουκρανία αλλά τον εμφύλιο μπορούν να τον προκαλέσουν και απλές παραστρατιωτικές ομάδες.



Αμφότερες οι πλευρές (Εθνικιστές και Φιλορώσοι) τραβάνε το σκοινί σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις και την προσοχή της διεθνούς γνώμης.

Στο νεότερο επεισόδιο του δράματος, ο δήμαρχος του Χάρκοβο Γκενάντι Κέρνες μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νοσοκομείο, τραυματισμένος από πυροβολισμό στην πλάτη.



Χθες, γινόταν στο Χάρκοβο ο ποδοσφαιρικός αγώνας της τοπικής Μέταλιστ με τη Ντνιεπρ. Λίγο νωρίτερα από την έναρξη του ματς, είχε προγραμματιστεί στην πόλη διαδήλωση των φιλορώσων και αντικυβερνητικών κατοίκων της περιοχής.



Η αστυνομία είχε πάρει μέτρα ώστε να μην έρθουν σε επαφή οι δύο πλευρές αλλά είτε τα μέτρα απέτυχαν παταγωδώς, είτε στην ουσία επεδίωκε να βρεθούν αντιμέτωποι οι αντίπαλοι.

Οι χούλιγκαν των δύο ομάδων ενώθηκαν σε κοινή πορεία πριν από το παιχνίδι και παρέλασαν στους δρόμους της πόλης, φωνάζοντας εθνικιστικά και φασιστικά συνθήματα. Το πλήθος των σχεδόν 5.000 ακροδεξιών κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές και τους επιτέθηκαν με χέρια, ξύλα και άλλα αντικείμενα.Η αναλογία ήταν δραματικά σε βάρος των αντικυβερνητικών (δεν ξεπερνούσαν τους 300) και σημειώθηκαν πολλοί τραυματισμοί πριν να επέμβει η αστυνομία για να σώσει τους φιλορώσους που δέονταν βροχή τα χτυπήματα.