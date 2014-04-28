Oυκρανία: Πυροβόλησαν τον δήμαρχο του Χάρκοβο – Ακροδεξιοί χούλιγκαν επιτέθηκαν σε φιλορώσους διαδηλωτές (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επισήμως οι στρατιωτικές κινήσεις βρίσκονται σε ανάπαυση στην πολύπαθη Ουκρανία αλλά τον εμφύλιο μπορούν να τον προκαλέσουν και απλές παραστρατιωτικές ομάδες.
Αμφότερες οι πλευρές (Εθνικιστές και Φιλορώσοι) τραβάνε το σκοινί σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις και την προσοχή της διεθνούς γνώμης.
Στο νεότερο επεισόδιο του δράματος, ο δήμαρχος του Χάρκοβο Γκενάντι Κέρνες μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νοσοκομείο, τραυματισμένος από πυροβολισμό στην πλάτη.
Χθες, γινόταν στο Χάρκοβο ο ποδοσφαιρικός αγώνας της τοπικής Μέταλιστ με τη Ντνιεπρ. Λίγο νωρίτερα από την έναρξη του ματς, είχε προγραμματιστεί στην πόλη διαδήλωση των φιλορώσων και αντικυβερνητικών κατοίκων της περιοχής.
Η αστυνομία είχε πάρει μέτρα ώστε να μην έρθουν σε επαφή οι δύο πλευρές αλλά είτε τα μέτρα απέτυχαν παταγωδώς, είτε στην ουσία επεδίωκε να βρεθούν αντιμέτωποι οι αντίπαλοι.
