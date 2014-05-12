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Ένα σκάφος που μετέφερε 400 μετανάστες βυθίστηκε τη Δευτέρα νότια του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 200 άνθρωποι σώθηκαν.

Ένα σκάφος που μετέφερε 400 μετανάστες βυθίστηκε τη Δευτέρα νότια του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 200 άνθρωποι σώθηκαν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο SkyTV24 και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, μεταδίδουν ότι τα πλοία της ιταλικής ακτοφυλακής περισυνέλεξαν πολλές σορούς από τη θάλασσα, περίπου 100 ναυτικά μίλια (160 χιλιόμετρα) από τις νότιες ακτές της Λαμπεντούζα.

Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα, Τζούσι Νικολίνι, δήλωσε στην εφημερίδα La Stampa ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 14 νεκροί.

Όπως μετέδωσε το Ansa, πολλά πλοία του ιταλικού πολεμικού ναυτικού που συμμετέχουν στην επιχείρηση Mare Nostrum και εμπορικά πλοία έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων.