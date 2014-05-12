Σε δεινή θέση η κυβέρνηση εξαιτίας του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό

Στον τοίχο βρίσκονται κυβέρνηση και Στουρνάρας- Χατζηδάκης, εμπνευστές του σχεδίου νόμου – εκτρώματος για τον αιγιαλό, αφού το σφυροκόπημα που δέχονται είναι ανηλεές και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας..

Στον τοίχο βρίσκονται κυβέρνηση και Στουρνάρας- Χατζηδάκης, εμπνευστές του σχεδίου νόμου – εκτρώματος για τον αιγιαλό, αφού το σφυροκόπημα που δέχονται είναι ανηλεές και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την ίδια ώρα που η κινητοποίηση των πολιτών ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ήδη περισσότεροι από 115.000 πολίτες είχαν υπογράψει μέχρι τις 12 Μαίου στις δυο διαδικτυακές πρωτοβουλίες για την απόσυρση του σχεδίου νόμου ενώ στους βουλευτές που αντιδρούν προστέθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη η οποία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter: «Θα πρέπει να ξαναέρθει το ν/σ για τον αιγιαλό, καλά επεξεργασμένο. Αυτό το ν/σ δεν θα το ψηφίσω».

Το υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μια ανακοίνωση άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε και τελικά κατάφερε να δικαιώσει όσους αντιδρούν αφού η πραγματικότητα δεν επιδέχεται επικοινωνιακή διαχείριση.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών μετά το σφοδρό κύμα αντίδρασης, διαρρέουν ότι σκοπός της διαβούλευσης – η οποία λήγει στις 13 Μαίου- είναι η σύνθεση απόψεων υπονοώντας ότι θα επέλθουν αλλαγές στις ρυθμίσεις αφού είναι δεδομένο μετά την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ αλλά και συνολικά του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται το σχέδιο νόμου ως έχει να περάσει από τη Βουλή.

Στο παιγνίδι μπήκε και η Κομισιόν μετά από ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου ευρωβουλευτή των Πράσινων / "ΠΡΑΣΙΝΟΙ- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία" αφού στην απάντησή της επισημαίνει ότι:

α) η Ελλάδα δεσμεύεται από το άρθρο 8.2 του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης



β) "Προσαρμογές" ή εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένες, ειδικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις και όχι φυσικά γενίκευση των εξαιρέσεων και εφαρμογή παντού πρακτικών που καταστρατηγούν την υποχρέωση προστασίας των ακτών.



γ) η Κομισιόν δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από την Ελληνική κυβέρνηση που να ζητά εξαίρεση του συνόλου της επικράτειας από την ανάγκη προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης για λόγους «επιχειρηματικού συμφέροντος»!





Οι διαδικυακές συλλογές υπογραφών συνεχίζονται εδώ και εδώ

