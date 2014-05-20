Το προφυλακτικό του Μουντιάλ! (Photo)

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Με σύνθημα «Protect The Goal» και βαμμένο στα χρώματα της οικοδέσποινας Βραζιλίας κυκλοφορεί το προφυλακτικό που δημιουργήθηκε για το Μουντιάλ και για όσους θελήσουν να βάλουν… «γκολ» και εκτός γηπέδου.
Με σύνθημα «Protect The Goal» και βαμμένο στα χρώματα της οικοδέσποινας Βραζιλίας κυκλοφορεί το προφυλακτικό που δημιουργήθηκε για το Μουντιάλ και για όσους θελήσουν να βάλουν… «γκολ» και εκτός γηπέδου.
Το Μουντιάλ της Βραζιλίας έχει ήδη χαρακτηριστεί το πιο… «σέξι τουρνουά» που έχει γίνει ποτέ καθώς οι καλλίγραμμες Βραζιλιάνες αναμένεται να σαγηνεύσουν τον ανδρικό πληθυσμό που θα επισκεφτεί τη χώρα.
Γι’ αυτό και η εταιρεία που το δημιούργησε πιστεύει ότι θα γίνει ανάρπαστο τις ημέρες που θα διαρκέσει το Μουντιάλ.
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