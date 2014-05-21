Το προφυλακτικό που φοριέται σε μόλις 3 δευτερόλεπτα (Video)

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Ένα προφυλακτικό το οποίο μπορεί να φορεθεί στο χρόνο ρεκόρ των τριών δευτερολέπτων δημιούργησε ο εφευρέτης Willem van Renburg από τη Νότια Αφρική.
Ένα προφυλακτικό το οποίο μπορεί να φορεθεί στο χρόνο ρεκόρ των τριών δευτερολέπτων δημιούργησε ο εφευρέτης Willem van Renburg από τη Νότια Αφρική.
Το προφυλακτικό ονομάζεται «Pronto» και ο δημιουργός του έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να προστατεύσουν τον εαυτό τους ειδικά στη χώρα του, όπου υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα AIDS.
«Το προφυλακτικό περιέχεται σε μια συνηθισμένη συσκευασία, αλλά εμπεριέχει και έναν πλαστικό εφαρμοστή. Σπας στα δύο τη θήκη, τεντώνεις τον πλαστικό "εφαρμογέα", τον τραβάς κάτω μέχρι την άκρη του πέους και αφαιρείς τον "εφαρμογέα", όλα με μια κίνηση!», περιγράφει ο ίδιος.
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