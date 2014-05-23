Δείτε γιατί έστησαν ένα τεράστιο προφυλακτικό στο Σαντιάγκο της Χιλής

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας…

Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που ξεκίνησε από τον δεξιό δήμαρχο, Rodolfo Carter.



Στην περιοχή οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε νέες κάτω των 19 ετών φθάνουν το 17%, ενώ θραύση κάνουν θραύση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.



Ο ίδιος ο δήμαρχος, είπε: «Το προφυλακτικό είναι για να ξυπνήσουμε συνειδήσεις και να βρούμε λύσεις». Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γενικά θετικές, αν και ένας χρήστης σχολίασε στο Twitter: «Τι έρχεται μετά; Ένα ιπτάμενο σπερματοζωάριο πάνω από το Σαντιάγκο;».