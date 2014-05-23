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23.05.2014 06:34

Δείτε γιατί έστησαν ένα τεράστιο προφυλακτικό στο Σαντιάγκο της Χιλής

23.05.2014 06:34
Δείτε γιατί έστησαν ένα τεράστιο προφυλακτικό στο Σαντιάγκο της Χιλής - Media

Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας…

Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που ξεκίνησε από τον δεξιό δήμαρχο, Rodolfo Carter.
 
Στην περιοχή οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε νέες κάτω των 19 ετών φθάνουν το 17%, ενώ θραύση κάνουν θραύση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
 
Ο ίδιος ο δήμαρχος, είπε: «Το προφυλακτικό είναι για να ξυπνήσουμε συνειδήσεις και να βρούμε λύσεις». Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γενικά θετικές, αν και ένας χρήστης σχολίασε στο Twitter: «Τι έρχεται μετά; Ένα ιπτάμενο σπερματοζωάριο πάνω από το Σαντιάγκο;».

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