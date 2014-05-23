Δείτε γιατί έστησαν ένα τεράστιο προφυλακτικό στο Σαντιάγκο της Χιλής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας…
Ένα γιγαντιαίο προφυλακτικό στήθηκε σε κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγκο, ως μέρος μιας εκστρατείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που ξεκίνησε από τον δεξιό δήμαρχο, Rodolfo Carter.
Στην περιοχή οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε νέες κάτω των 19 ετών φθάνουν το 17%, ενώ θραύση κάνουν θραύση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ο ίδιος ο δήμαρχος, είπε: «Το προφυλακτικό είναι για να ξυπνήσουμε συνειδήσεις και να βρούμε λύσεις». Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γενικά θετικές, αν και ένας χρήστης σχολίασε στο Twitter: «Τι έρχεται μετά; Ένα ιπτάμενο σπερματοζωάριο πάνω από το Σαντιάγκο;».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.